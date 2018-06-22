Фонд Росконгресс и Корейская ассоциация международной торговли договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-22T19:21:53+03:00

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22 июня Фонд Росконгресс и Корейская ассоциация международной торговли (KITA) заключили в рамках Российско-Корейского бизнес-форума соглашение о сотрудничестве. Меморандум подписали председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель KITA Ким Ён Чжу. Документ был подписан на полях встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в рамках его официального визита в Москву.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами России и Республикой Корея.

«В целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях очень важно развивать общие коммуникационные площадки международного уровня. Меморандум предполагает содействие закреплению существующих, а также поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообщества наших стран. Уверен, подписание подобных соглашений будет способствовать созданию фундамента для развития индустрии конгрессно-выставочных мероприятий и укрепления экономического сотрудничества между двумя странами», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Корейская ассоциация международной торговли (KITA) была основана в 1946 г. для содействия росту южнокорейской экономики через развитие международной торговли. В настоящий момент KITA является крупнейшей деловой ассоциацией Республики Корея, объединяющей более 70 000 компаний. Представляя интересы южнокорейских глобальных торговых компаний, KITA оказывает им практическую поддержку, способствует развитию сотрудничества в частном секторе торговли, занимается разработкой новых стратегий торговли, формирует инфраструктуру, способствующую развитию торговли, и занимается обучением профессионалов в данной сфере.

Совместно с Корейской ассоциацией международной торговли Фондом Росконгресс был реализован ряд проектов, направленных на укрепление экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея: бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» в рамках II Восточного экономического форума (3 сентября 2016 года, г. Владивосток), сессия «Россия – Республика Корея: расширение экономического сотрудничества в рамках „Большой Евразии“» в рамках 8-й Азиатской конференции лидерства (3 июля 2017 года, г. Сеул), деловое мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» (25 октября 2017 года, г. Сеул).

Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.