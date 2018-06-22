2018-06-22T19:21:53+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Фонд Росконгресс и Корейская ассоциация международной торговли договорились о сотрудничестве

Меморандум поможет развитию новых долгосрочных партнерских связей между предпринимателями двух стран
Поделиться:
Документ был подписан на полях встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ ИнаДокумент был подписан на полях встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ ИнаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

22 июня Фонд Росконгресс и Корейская ассоциация международной торговли (KITA) заключили в рамках Российско-Корейского бизнес-форума соглашение о сотрудничестве. Меморандум подписали председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель KITA Ким Ён Чжу. Документ был подписан на полях встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в рамках его официального визита в Москву.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере налаживания эффективной коммуникации между экспертными сообществами, деловыми и политическими кругами России и Республикой Корея.

«В целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях очень важно развивать общие коммуникационные площадки международного уровня. Меморандум предполагает содействие закреплению существующих, а также поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообщества наших стран. Уверен, подписание подобных соглашений будет способствовать созданию фундамента для развития индустрии конгрессно-выставочных мероприятий и укрепления экономического сотрудничества между двумя странами», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Корейская ассоциация международной торговли (KITA) была основана в 1946 г. для содействия росту южнокорейской экономики через развитие международной торговли. В настоящий момент KITA является крупнейшей деловой ассоциацией Республики Корея, объединяющей более 70 000 компаний. Представляя интересы южнокорейских глобальных торговых компаний, KITA оказывает им практическую поддержку, способствует развитию сотрудничества в частном секторе торговли, занимается разработкой новых стратегий торговли, формирует инфраструктуру, способствующую развитию торговли, и занимается обучением профессионалов в данной сфере.

Совместно с Корейской ассоциацией международной торговли Фондом Росконгресс был реализован ряд проектов, направленных на укрепление экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея: бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» в рамках II Восточного экономического форума (3 сентября 2016 года, г. Владивосток), сессия «Россия – Республика Корея: расширение экономического сотрудничества в рамках „Большой Евразии“» в рамках 8-й Азиатской конференции лидерства (3 июля 2017 года, г. Сеул), деловое мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» (25 октября 2017 года, г. Сеул).

Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Председатель совета директоров ООО "Колмар Груп" Анна Цивилёва: «Мы производим уголь премиального класса и работаем с ним на экспортном рынке»
Руководитель компании на сессии ПМЭФ-2018 рассказала о перспективах завоевания азиатского рынка и как ввод в производство двух новых шахт поможет выйти на новые обороты развития производства
«Искусственный интеллект подскажет вам ваше призвание»
Руководитель центра компетенций «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика», директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков - о том, как будет устроен рынок труда будущего [видео]
Новости 24
Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург
В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ
Беларусь ввела запрет на ввоз птицы из трех областей России
Корпорация Airbus может уйти из Великобритании по итогам Brexit
В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда
Кудрин вошел в состав Совета по противодействию коррупции
Отставки Меркель хочет почти половина немцев
Трамп пригрозил ЕС увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей
Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию молока из Беларуси
Борец с "рашизмом" напал на Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве‍
В России повысят акцизы на алкоголь и табачные изделия
В Лондоне арестован мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс
Пуск новых станций желтой ветки метро улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы
В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
YouTube намерен ввести платную подписку на каналы популярных видеоблогеров
В Сирии неизвестные обстреляли военных советников коалиции США
Принц Чарльз с супругой посетили Солсбери
Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена
Путин назвал Южную Корею наиболее приоритетным азиатским партнером
Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения