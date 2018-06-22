Дерзкие и успешные: Звезды-скандалистки, которых любят за сильный характер

СЕГОДНЯ 19:11 2018-06-22T20:15:08+03:00

Настасью Самбурскую с ее то рейтингами рады видеть и на телевидении, и на поп-сцене и, разумеется, по основной профессии в театре и в кино Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Угодить всем невозможно. А эти звезды и не пытаются. Их имена нередко попадают в скандальные сводки. И все потому, что они не привыкли молчать. Они всегда готовы прямо сказать, что или кто им не нравится. При этому, все эти женщины жутко популярны и любимы своими поклонниками. Их за сильные характеры уважают, пускай их кто-то может назвать склочницами или грубиянками.

Настасья Самбурская

Эта актриса, телеведущая и немного певица неслучайно пробует свои силы уже в трех профессиях. Настасью Самбурскую с ее то рейтингами рады видеть и на телевидении, и на поп-сцене и, разумеется, по основной профессии в театре и в кино. Девушка с характером — мягко сказано.

samburskaya Настасья Самбурская

31-летняя Настасья - дама с очень дерзкая. Порой настолько, что ее коллеги, привыкшие включать дипломатию, диву даются.

samburskaya Жизнь это то что происходит вне страницы инстаграма.

Она сделала себя сама. Приехала покорять Москву из провинции: сначала работала кем попало, потом выяснила, что актеры могут отлично зарабатывать, поступила на актерский, вылетела, поступила в другой вуз, выучилась, попала в «Универ» и все закрутилось.

samburskaya Она сделала себя сама

И славится Самбурская даже не ролями и проектами, а тем, как скандалит. К примеру, Кристину Соколовскую из «Универа» она отказалась играть просто потому, что ей надоело. Также у Настасьи был занятный торт на 30-летие в виде гроба с надписью «Прощай молодость». Однажды она остригла свои длинные волосы не просто коротко, налысо! И вышла замуж на пару месяцев - муж «Мистер Беларусь» Кирилл Дыцкевич не появляется в ее обществе уже полгода.

dytsevichkiryl Простите

И последнее, что вытворила Самбурская, было во всех новостях. Настасья сначала во всеуслышание унизила свою предшественницу в программе «Ревизорро» Лену Летучую, затем опубликовала фото себя избитой на больничной койке и исчезла из поля зрения всех на месяц.

А еще Самбурская может публиковать такие фото.

samburskaya Ищешь мужа? Загорай так

Лолита

lolitamilyavskaya Лолита

Женщина без комплексов, прямая до невозможности. Именно на ее сильной личности даже строились телепроекты с такими же названием «Женщина без комплексов». Лолита Милявская всегда в центре внимания. И ей плевать на общественное мнение. Она может выглядеть на миллион долларов на каком-нибудь званном вечере или суперконцерте…

lolitamilyavskaya Я сегодня случайно узнала, что мне закрыт доступ к телу "Русского радио"

...а может ненакрашенная в коротких шортах зайти в подземный переход и устроить бесплатный концерт. Лолита и фото себя без грима выкладывает постоянно.

lolitamilyavskaya Женщина без комплексов, прямая до невозможности

И кило лишних не стесняется. Шутит над собой любимой.

lolitamilyavskaya Мои любимые фотожабы))

И главное, она всегда готова постоять за саму себя. При этом рядом с ней всегда есть мужчины. Просто она сильная женщина, а такие нравятся многим.

lolitamilyavskaya Поздравляю нас с семилетием совместной жизни!

54-летняя артистка, к примеру, очень чувствительна к своему комфорту. Милявская не может передвигаться длинные расстояния на автомобиле и однажды на гастролях должна была ехать в выкупленном для нее одной вагоне из одного города в другой на концерт. Но пустого вагона для певицы не нашлось. Лолита утроила скандал и, не получив желаемого, выступление отменила.

lolitamilyavskaya Вот такие невероятные платья шьёт мне Галочка

Впрочем, иногда бывают и ситуации, которые в итоге заканчиваются абсолютно не в пользу вспыльчивой и прямолинейной Лолиты. На певицу подают в суд, ей приходится годами отстаивать свои права, к примеру, в уже ставшем легендарном споре с ТСЖ.

lolitamilyavskaya Лолита может быть любой и ее такой примут

Но она становится примером для подражания. И внушает дамам уверенность в себе. Лолита может быть любой и ее такой примут. Она давно превратила свой образ в отличный бренд.

Лариса Гузеева

guzeevalarisa_ У меня сегодня лето и игривое настроение!

Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа давно перекочевала на ТВ и отлично там прижилась.

guzeevalarisa_ Я благодарна судьбе и благодарна Богу за эту жизнь

Лариса Гузеева очень органична в образе ведущей программы «Давай поженимся!». Телесвахой актриса работает почти 10 лет. И именно на программе прославилась своим острым языком. Ее высказывания скоро станут крылатыми.

guzeevalarisa_ Всем хорошего вечера

Глядя на Ларису с экранов, сразу становится ясно, что она женщина с еще каким характером.

Как только она не изгаляется над некоторыми участницами, которые ей совсем не по нраву. И вряд ли это сценарий и прописанные шутки. Стычки с менее остроумной Сябитовой уж точно не постановочные.

guzeevalarisa_ Съёмки Новогоднего выпуска Давай Поженимся

А сколько вокруг 59-летней Гузеевой было историй о том, как Лариса грубила поклонникам, которые делали ей замечания, как однажды безжалостно начала воспитывать чужую дочку 12 лет на своей передаче, как она мужа своего строит, да рассказывает об этом на всю страну.

Но смешнее всего актриса и телеведущая однажды ответила Анне Хилькевич, звезде сериала «Универ», которая во время съемок какого-то шоу попыталась пошутить над героинями «Давай поженимся!», мол, все, кто не прошел на кастинг программы, идут в путаны. Ответ получила следующий: «А вы у нас случайно не были?» . Пришлось из эфира этот фрагмент вырезать. Так что лучше Ларисе Гузеевой на язык не попадаться.

Елена Ваенга

vaengaofficial это просто фото на айфон

Сказать, что Ваенга темпераментна, значит ничего не сказать. Эта 41-летняя певица меньше 10 лет назад буквально взорвала отечественный шоу-бизнес своим появлением. И продолжает свой успешный полет. Артистка сама пишет песни, которые исполняет. Она полноценный бард. И в этих песнях вся она, сильная независимая женщина.

vaengaofficial все таки музыка моя мекка

Также Ванга, которая интересна сотням тысяч своих фанатов, разумеется проявляет себя и в каких-то бытовых жизненных ситуациях.

vaengaofficial вам всем поклон

И не так редко певица оказывается не просто в центре скандалов, она их инициирует. Так, когда она только появилась, у нее были постоянный стычки с прессой, Ваенга готова была подавать в суд на всех и вся. И, к слову, какие-то суды выигрывала.

vaengaofficial все. 3 дня в бкз

Сколько в сети пестрит заголовков о том, как артистка поругалась со зрителями на концертах, были и ситуации, когда Ваенге на гастролях предоставляли номер со сломанной кроватью, после чего об этом узнавала вся страна.

Однажды Елена, привыкшая к аншлагам не увидела заполненный зал и публично обвинила в этом плохую организацию, а тех, кто концерт делал, и вовсе персонально назвала ворами. Была как-то и ссора с коллегой по цеху певицей Славой, которую наезд Ваенги довел до слез.

Но, стоит отметить, артистка порядочно изменилась после того, как вышла замуж за ударника своего коллектива Романа Садырбаева. Скандалы с ее участием практически исчезли из поля зрения СМИ.

sadyrbaevroma артистка порядочно изменилась после того, как вышла замуж

Людмила Максакова

Людмила Максакова не сходит со сцены по сей день

«Потрясающая актриса! Просто ядерный взрыв!» - пишут о ней поклонники. Людмила Максакова не сходит со сцены по сей день.

Людмила Максакова

У 77-летней актрисы центральные роли в лучших спектаклях одного из самых знаменитых театров Москвы имени Вахтангова, она профессор, педагог.

У 77-летней актрисы центральные роли

Народная артистка России известна как киноактриса и как дочь советской оперной певицы Марии Максаковой. В последнее время к Людмиле Максаковой повышенное внимание и в связи с тем, что ее дочь оперная певица и экс-депутат Мария Максакова-Ингебергс сбежала из России на Украину, где стала вдовой.

В последнее время к Людмиле Максаковой повышенное внимание

Но то, как Людмила Васильевна может себе позволить общаться с журналистами и известными телеведущими, попросту шокирует. К примеру, когда Максакова приходит на шоу Урганта, то смешно тут же перестает становиться всем, включая Ивана. Актриса острит, актриса язвит в ответ порой на самый невинный вопрос.

Но то, как Людмила Васильевна может себе позволить общаться с журналистами и известными телеведущими, попросту шокирует

А когда у Людмилы Васильевны случилось интервью с Юлией Меньшовой на одном из главных каналов страны, то актриса была уверена, что в эфир его не выпустят. Но уже три года народ вспоминает о том, как актриса едва не довела дочь оскароносного режиссера до бешенства.

Людмила Максакова

И, если спросить у Людмилы Максаковой хоть что-то о ее дочери Марии, мужа которой застрелили в центре Киева, то легко можно получить «путевку» в «эротическое путешествие».