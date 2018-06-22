Советник Трампа летит в Москву договариваться о встрече своего шефа с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 19:21 2018-06-22T19:25:51+03:00

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Президент США, возможно, до осени встретится с российским коллегой. Об этом уже во всю трезвонят британские и американские СМИ. Называют даже примерное время и место встречи - июль, Вена.

Сам Дональд Трамп и до этого много раз говорил, что открыт для переговоров. Но именно сейчас ситуация выглядит серьёзнее, чем обычно. Ведь недавно прошла встреча Трампа с Ким Чен Ыном, в которую до последнего мало кто верил.

Кроме того, в Москву собрался советник Трампа Джон Болтон.

- Он летит в Россию, чтобы обсудить детали предстоящей встречи на высшем уровне, - сказала официальный представитель совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис.

- Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится, - подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Некоторые эксперты считают, что визит Болтона - хороший знак. Мол, по пустякам такой влиятельный человек мотаться не станет. Другие специалисты, напротив, к приезду советника относятся настороженно.

- Джон Болтон не тот человек, который может прийти и что-то решить, - рассказал «КП» политолог-американист Сергей Судаков. - Понятно, что он едет прощупывать почву. Едет понять, что ждет Трампа в Москве. При этом он будет нам доказывать, что в России все плохо. Будет говорить, что антироссийские санкции действуют. Что Россия в изоляции. Я бы не радовался приезду Болтона. Однако несмотря ни на что, этот политик не пустой и не любит делать что-то просто так. Поэтому да, встреча последует.