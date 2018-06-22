2018-06-22T19:25:51+03:00
В мире

Советник Трампа летит в Москву договариваться о встрече своего шефа с Владимиром Путиным

Высокопоставленный гость нагрянет в начале следующей недели
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
B Москву собрался советник Трампа Джон БолтонB Москву собрался советник Трампа Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США, возможно, до осени встретится с российским коллегой. Об этом уже во всю трезвонят британские и американские СМИ. Называют даже примерное время и место встречи - июль, Вена.

Сам Дональд Трамп и до этого много раз говорил, что открыт для переговоров. Но именно сейчас ситуация выглядит серьёзнее, чем обычно. Ведь недавно прошла встреча Трампа с Ким Чен Ыном, в которую до последнего мало кто верил.

Кроме того, в Москву собрался советник Трампа Джон Болтон.

- Он летит в Россию, чтобы обсудить детали предстоящей встречи на высшем уровне, - сказала официальный представитель совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис.

- Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится, - подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Некоторые эксперты считают, что визит Болтона - хороший знак. Мол, по пустякам такой влиятельный человек мотаться не станет. Другие специалисты, напротив, к приезду советника относятся настороженно.

- Джон Болтон не тот человек, который может прийти и что-то решить, - рассказал «КП» политолог-американист Сергей Судаков. - Понятно, что он едет прощупывать почву. Едет понять, что ждет Трампа в Москве. При этом он будет нам доказывать, что в России все плохо. Будет говорить, что антироссийские санкции действуют. Что Россия в изоляции. Я бы не радовался приезду Болтона. Однако несмотря ни на что, этот политик не пустой и не любит делать что-то просто так. Поэтому да, встреча последует.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Аббас ДЖУМА

 
Читайте также
Новости 24
Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург
В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ
Беларусь ввела запрет на ввоз птицы из трех областей России
Корпорация Airbus может уйти из Великобритании по итогам Brexit
В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда
Кудрин вошел в состав Совета по противодействию коррупции
Отставки Меркель хочет почти половина немцев
Трамп пригрозил ЕС увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей
Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию молока из Беларуси
Борец с "рашизмом" напал на Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве‍
В России повысят акцизы на алкоголь и табачные изделия
В Лондоне арестован мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс
Пуск новых станций желтой ветки метро улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы
В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
YouTube намерен ввести платную подписку на каналы популярных видеоблогеров
В Сирии неизвестные обстреляли военных советников коалиции США
Принц Чарльз с супругой посетили Солсбери
Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена
Путин назвал Южную Корею наиболее приоритетным азиатским партнером
Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения