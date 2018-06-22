«Нарядился в платье» : Костюм Зверева вызвал оторопь гостей « Fashion Summer Awards»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-06-22T21:13:03+03:00

Конечно же, в короне - видимо, без нее уже никак. Фото Владимира Горбеля

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Казалось бы, после короны, украшенной битыми елочными игрушками Сергей Зверев уже не сможет удивить бомонд.

Но на вручение ежегодной премии телеканала Fashion TV Russia «Fashion Summer Awards 2018» король гламура пришел еще в более странном виде. Конечно же, в короне (видимо, без нее уже никак) и в разноцветной тунике до пят.

Сергей Зверев прославился не только, как чемпион по прическам мирового класса, но и как стилист Аллы ПугачевойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Нарядился в женское платье! - вынесли вердикт эпатажному наряду стилиста блогеры.

Напомним: Сергей Зверев прославился не только, как чемпион по прическам мирового класса, но и как стилист Аллы Пугачевой.

В нулевых Зверев плотно работал над образом Примадонны, колдовал над рыжими локонами звезды на сцене, на ее сольниках.

Дружба Пугачевой привела Зверева на сцену. Стилист записал песню, посвященную Пугачевой «Что ты делаешь, Алла» и еще несколько удачных треков.

Стилист, как всегда, выглядел крайне странно. Фото Владимира Горбеля

Потом дружба стилиста и звезды почему-то закончилась. Сейчас над образом Пугачевой колдует стилист Алишер, который выбросил на помойку балахоны АБ и заставил певицу носить приталенные вещи.

А Зверев сейчас выступает в небольших клубах, дает мастер-классы по прическам и ведет Инстаграм. Иногда стилист зарабатывает на теле-шоу, приходя туда в качестве звездного эксперта.