2018-06-23T12:15:55+03:00
Звезды

61-летняя «Сара Коннор» вернулась в «Терминатор»

Линда Гамильтон снова сыграет вместе с Арнольдом Шварценеггерем свою звездную роль [фото, видео]
Петр СИМОНОВ
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К поседевшей актрисе привыкнуть сразу сложноК поседевшей актрисе привыкнуть сразу сложноФото: Twitter.com
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О том, что у легендарного фантастического боевика про киборгов будет очередной сиквел, заговорили едва ли не сразу после появления пятой серии «Терминатор. Генезис». Четвертая, к слову, провалилась в прокате скорее всего потому, что там не было Арнольда Шварценеггера. С 2015 года экс-губернатор Калифорнии снова в деле. Предыдущий сиквел взял в том числе и тем, что там сыграла Эмилия «Мать драконов» Кларк. В этот же раз продюсеры и режиссеры не без труда, но вернули первоначальную исполнительницу hjkb Сары Коннор.

Линду Гамильтон, как и Арнольда Шварценеггера впервые в этих звездных ролях все увидели в 1984 году. Сегодня Арни 70 лет, а Линде — 61. И если исполнитель роли Терминатора всегда был на виду, то Гамильтон — нет. Поэтому к поседевшей актрисе привыкнуть сразу сложно. Вот так она выглядит на съемках шестой части боевика, название которому пока не придумали.

Линду Гамильтон впервые в этой звездной роли все увидели в 1984 году Фото: кадр из фильма

Линду Гамильтон впервые в этой звездной роли все увидели в 1984 годуФото: кадр из фильма

Напомним, что Линда Гамильтон имела роман с режиссером Джеймсом Кэмероном и после второй части «Терминатора» стала жить с ним. Они поженились в 1997-м, спустя 4 года после рождения их дочери. Но брак развалился спустя 2 года. Интересно, что Линду в эпизодах различных частей заменяла ее сестра-близнец Лесли. Кэмерон снял только первого и второго «Терминаторов». Шестого он будет продюсировать.

Видео со съемок Терминатор 6 .

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