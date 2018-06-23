Сын Сергея Зверева собирается отсудить у отца квартиру

СЕГОДНЯ 13:50 2018-06-23T14:09:44+03:00

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В семье Сергея Зверева разворачивается новая драма: как сообщили знакомые стилиста, его сын Сергей Зверев-младший хочет отсудить у отца квартиру. 24-летний парень давно не в ладах с родителем, и вот теперь собирается затеять судебные баталии с ним. Сын ушел из дома четыре года назад, изрядно устав от гламурного образа жизни Зверева-старшего. Рано женился, быстро развелся. А в ноябре прошлого года Сережа сыграл вторую свадьбу с девушкой Юлией, на которую он тоже не позвал отца. Пара живет в Подмосковье и, похоже, испытывает материальные трудности. Тем более, что звездный отец после того, как его сын начал ходить по ток-шоу и нелицеприятно отзываться о методах воспитания папы, отказался помогать отпрыску материально. Стилист расстроен поведением сына, его скоропалительными браками, а так же тем фактом, что Сережа перестал признавать его отцом – как известно, Зверев-старший усыновил мальчика в три года в одном из иркутских детдомов.

- Звереву-старшему сейчас тяжело, неприятно, ужасно. О родителях Сергея-младшего ничего неизвестно, возможно, маргиналы. В роддоме же отказы пишут. В недавнем сообщении он написал: «Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру» Сергей-старший им помогал до недавнего времени. Одежду каждый сезон фирменную передавал сыну и деньги. Но после всего, перестал. Он не работает, ни он, ни жена, – рассказал «СтарХиту» знакомый Зверева-старшего.

Сергей Зверев-младший с женой Юлией. Фото: Инстаграм.

По словам приятеля стилиста, Зверев не раз пытался устроить сына на учебу или на работу. Когда парень закончил школу, отец обеспечил наследнику место в университете, но тот лишь делал вид, что учится – спустя год выяснилось, что молодой человек ни разу не появился на занятиях.

- Потом Зверев-старший устраивал его на разные каналы музыкальные ведущим, сын отнекивался и говорил, что у него личная жизнь, - рассказывает знакомый звезды. - Отказывался от работы. Причем Сергей договаривался о хороших зарплатах с занятостью всего 2 раза в неделю, по 2 часа!

В последнее время Сергей Зверев-младший трудился в одном из подмосковных отелей ди-джеем и разнорабочим.

С тех пор, как Зверев-старший усыновил ребенка (по его словам, буквально спас, забрав малыша в лихие 90-е из детдома, где дети от голода грызли деревянные кроватки), воспитанием мальчика занималась мама стилиста. Когда Сергей переехал в Москву, у него появились деньги и слава, он начал привлекать сына к светской жизни. Зверев мечтал сделать из наследника знаменитость – водил по тусовкам, снимал в своем шоу «Звезда в шоке», но уже в 13 лет мальчик заявил, что звездная жизнь ему совершенно не интересна.

Сергей с детства пытался сделать из сына знаменитость и приобщить его к гламурной жизни. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА,

Когда Зверев-младший подрос, им заинтересовались телевизионные ток-шоу. А недавно объявился потенциальный родитель Сергея: телеведущий и композитор Стаст Барецкий объявил, что он – настоящий отец парня и даже готов пройти ДНК-тест. Продолжение этой истории мы наверняка тоже увидим на телеэкранах.