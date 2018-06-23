Катамаран на бесплатной тяге: Россия готова наладить выпуск судов на солнечных батареях

СЕГОДНЯ 15:48 2018-06-23T16:03:01+03:00

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На прошлой неделе загоравшие на пляже Строгинского затона москвичи совершенно случайно получили возможность познакомиться и оценить уникальную отечественную разработку. Прямо на их глазах по воде скользил вроде катер-катамаран. Необычно было то, что двигался он абсолютно бесшумно – никаких признаков вечно тарахтящего движка. Паруса, впрочем, тоже видно не было. Зато в глаза бросалась необычная крыша – вся из солнечных панелей. А само судно – первый электрокатамаран, созданный при участии РОСНАНО. Ночью и в пасмурную погоду ход судна обеспечивают аккумуляторы - позволяют идти средним ходом без подзарядки 20 часов.

В Москве была сделана остановка на маршруте, который проходит по Неве, Оке и Волге от Санкт-Петербурга до Астрахани – общей длиной в 5 000 км. Цель этой экспедиции, названной «Эковолна», - проверить судно в реальных условиях.

Основные характеристики:

Длина - 11,6 м

Ширина - 6,4м

Высота борта - 2 м.

Высота надводного борта - 1,3 м.

Пассажировместимость -12 человек

Спальных мест – 8

Технические характеристики:

Общая масса катамарана - около 5000 кг.

Общая площадь солнечных панелей -57 кв.м.

Материал корпуса - стеклопластик

Установленная мощность - 11 кВт.

Емкость литий-ионных аккумуляторов - 70 кВт.

Два двигателя мощностью по 4 кВт/ч каждый.

Максимальная скорость - 15 км/ч.

Рабочая скорость 10 км/ч