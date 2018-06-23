2018-06-23T16:03:01+03:00
Наука

Катамаран на бесплатной тяге: Россия готова наладить выпуск судов на солнечных батареях

Аккумуляторы позволяют идти средним ходом без подзарядки 20 часов
Максим БОДКИН
Поделиться:
Цель этой экспедиции, названной «Эковолна», - проверить судно в реальных условиях. Фото: Максим БОДКИНЦель этой экспедиции, названной «Эковолна», - проверить судно в реальных условиях. Фото: Максим БОДКИН
Изменить размер текста:

На прошлой неделе загоравшие на пляже Строгинского затона москвичи совершенно случайно получили возможность познакомиться и оценить уникальную отечественную разработку. Прямо на их глазах по воде скользил вроде катер-катамаран. Необычно было то, что двигался он абсолютно бесшумно – никаких признаков вечно тарахтящего движка. Паруса, впрочем, тоже видно не было. Зато в глаза бросалась необычная крыша – вся из солнечных панелей. А само судно – первый электрокатамаран, созданный при участии РОСНАНО. Ночью и в пасмурную погоду ход судна обеспечивают аккумуляторы - позволяют идти средним ходом без подзарядки 20 часов.

В Москве была сделана остановка на маршруте, который проходит по Неве, Оке и Волге от Санкт-Петербурга до Астрахани – общей длиной в 5 000 км. Цель этой экспедиции, названной «Эковолна», - проверить судно в реальных условиях.

Основные характеристики:

Длина - 11,6 м

Ширина - 6,4м

Высота борта - 2 м.

Высота надводного борта - 1,3 м.

Пассажировместимость -12 человек

Спальных мест – 8

Технические характеристики:

Общая масса катамарана - около 5000 кг.

Общая площадь солнечных панелей -57 кв.м.

Материал корпуса - стеклопластик

Установленная мощность - 11 кВт.

Емкость литий-ионных аккумуляторов - 70 кВт.

Два двигателя мощностью по 4 кВт/ч каждый.

Максимальная скорость - 15 км/ч.

Рабочая скорость 10 км/ч

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Первый фильм искусственного интеллекта: это очень странное кино от “Бенджамина”
Нейронная сеть выступила сценаристом, режиссером и монтажером короткометражки. В первом фильме искусственного интеллекта “сыграл” звезда “Кремниевой долины” Томас Миддлдитч [видео]
Звуки и слова-триггеры могут заставить человека радоваться и покупать то, что нужно продавцам
Ученые-нейролингвисты разгадали "магию слова" и определили звуки, заставляющие нас радоваться, голосовать за определенного кандидата и покупать именно то, что нужно продавцам
В чем секрет лекарственных препаратов в высоких разведениях
Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ООО "НПФ "Материа Медика Холдинг" Олег Эпштейн в эксклюзивном интервью рассказал "Комсомолке" о малоизвестных фактах о препаратах в высоких разведениях
Новости 24
У берегов Испании были спасены около 570 нелегальных мигрантов
Матч Бельгия - Тунис на ЧМ-2018 собрал полный стадион "Спартак"
Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти
Бельгия выигрывает у Туниса 3:1 после первого тайма матча ЧМ-2018
Новак на встрече ОПЕК+ вручил министрам сувениры-талисманы ЧМ-2018
"Они московиты!": Скандальная украинская писательница потребовала "переименовать" Россию
«Одиозная и опасная инициатива»: МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
Более тысячи боевиков атаковали позиции правительственной армии Сирии
США хотят разместить мигрантов в палаточных городках на военных базах
Помощник украинского депутата погиб в серьезном ДТП
МЧС: в ночь на 24 июня на Москву надвигаются сильный ветер и ливни с грозами
"Просто ногой в челюсть": бывший депутат Верховной рады призвала бить русскоговорящих украинцев
На Украине детский палаточный лагерь пришлось эвакуировать из-за снега
В столице Эфиопии на митинге в поддержку нового премьера прогремел взрыв, есть погибшие
Матч Бельгия - Тунис: Лукаку и Мертенс появятся в стартовом бельгийцев на игру
«Грубое нарушение международных обязательств»: МИД РФ прокомментировал легализацию марихуаны в Канаде
В Китае десять наркодилеров приговорили к смертной казни
Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршем
«Закроют украинское небо от врага»: Порошенко похвастался новыми радиолокационными станциями