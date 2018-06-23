Звезды сборной Бельгии Азар и Лукаку сделали посмешище из Туниса

СЕГОДНЯ 18:40 2018-06-23T18:41:26+03:00

Во втором туре матча ЧМ-2018 бельгийцы разгромили своих соперников со счетом 5:2 в Москве на стадионе "Спартак"

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Матч Бельгия — Тунис стал третьим поединком, который был сыгран на стадионе «Спартак». После трагедии Лео Месси и внезапной победы Сенегала над Польшей главную красно-белую арену России захлестнули потоки облаченных в красное фанатов из Бельгии, Туниса и даже Китая!

Центр притяжения всех фанатов на время чемпионата мира по футболу, улица Никольская в Москве, еще за несколько часов до старта матча Бельгия — Тунис, стала заполняться фанатами обеих команд. Бельгийцы кучковались у баров, а веселые арабы играли на барабанах и иногда, собравшись в группы человек по десять, ходили с песнями то в одну сторону улицы, то в другую.

На матче были полные трибуны фанатов.Фото: REUTERS

Вся «дружба народов» продолжилась уже и в окрестностях стадиона «Спартак». Немало китайцев шли по станции метро в красных майках с надписью «Hazard» на спине. А на самом стадионе мелькали флаги ОАЭ, Франции, Аргентины и даже Малайзии! Однако же тунисцы были «на особом счету». Еще за сутки до игры главный тренер команды Набиль Маалул сказал:

- Весь арабский мир будет завтра сопереживать нам в игре против команды Бельгии. И надеемся, что Бог убережет нас от таких ошибок, которые мы допустили в игре с командой Англии.

Переломный момент матча - Лукаку делает счет 3:1.Фото: REUTERS

Стартовый поединок чемпионата мира в Волгограде тунисцы проиграли 1:2, пропустив последний гол в добавленное время от Харри Кейна. Попутно они лишились вратаря, однако с настроем у гостей из Туниса был полный порядок. Лукаку, Азар, держитесь!

На этой игре в числе почетных гостей значились немало известных личностей. Главный же среди них — король Бельгии Филипп, лично приехавший поддержать свою команду в Россию. Стадион на игру был заполнен полностью и до начала встречи фанаты разделились, чисто визуально, поровну. И точно также по половине стадиона пели гимны Туниса и Бельгии перед стартовым свистком. А вот тренер тунисцев Маалул и вовсе, еще до окончания последних аккордов пошел на скамейку запасных и протер слезы с глаз.

Старт поединка ознаменовался невиданным просто решением. На 5-й минуте поединка Эден Азар прорывался в штрафную площадь и ему наступили на ногу. Судья, посоветовавшись с помощниками по видеоповтору, назначает пенальти. Но на видеоповторе и всех фотокадрах четко видно, что момент «наступа» был до штрафной площади. Азар пенальти, конечно, забил. Но «осадочек» остался.

Момент с пенальти на 5-й минуте матча - фол на Эдене Азаре.Фото: REUTERS

Однако же на 15-й минуте после быстрой атаки Ромелу Лукаку забивает второй гол в поединке. Довольно быстро счет в этой игре стал 2:0 в пользу бельгийцев. Но тунисцы не пали духом. И через пару минут после удара со штрафного Дилан Бронн, единственный представитель чемпионата Бельгии на поле, забил гол в ворота соперников. Счет стал 2-1. Это уже не матч, а настоящее бодрое шоу. И после этого для обороны сборной Бельгии настало время испытаний. Которые она с честью выдержала, а под занавес первой половины уже в добавленное судьей время Лукаку забил свой второй гол, сделав счет 3:1. Бельгия еще на шаг стала ближе к плей-офф ЧМ-2018.

Окончательные «похороны» сборной Туниса в начале второго тайма устроил Эден Азар, забивший гол на 49-й минуте поединка. Получив пас «за спину» защите, он быстро обработал мяч и, оббежав просто вратаря, забил свой второй гол в матче. 4:1 в начале второго тайма не оставляли шансов Тунису на продолжение борьбы в чемпионате мира. Последняя арабская команда чемпионата мира по футболу 2018 пала.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа выглядит очень мощно на фоне арбитров.Фото: REUTERS

Удивительные вещи продолжились во втором тайме — после пятого гола в этой игре над стадионом зарядил дождь. Те зрители, которые сидели под крышей, остались в комфорте. Но это было немного удивительно, что в большой Москве в 30-градусную жару дождь начался только и только над стадионом «Спартак» в Тушино.

В финале поединка команды обменялись голами в добавленное время. На мяч Батшуайи тунисцы ответили голом Хазри. На этом все и закончилось. Бельгия выиграла 5:2 и теперь ждет завтрашний матч Англия - Панама, чтобы официально пройти в 1/8 финала чемпионата мира. Ну а наставник сборной Туниса был непреклонен после игры, заявив, что из его команды в матче сделали посмешище.

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Сборная Туниса последней из арабских команд завершила борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Она была разгромлена командой Бельгии со счетом 5:2. Наставник тунисцев Набиль Маалул подвел итог поединку с весьма грустным лицом:

- После попадания в группу мы знали, что Бельгия будет серьезным соперником для нас. Хотелось бы извиниться перед болельщиками из Туниса, которые были на трибунах. Но мы сделали все, что было в наших силах. (подробности)

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