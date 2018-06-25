2018-06-25T00:19:51+03:00
Общество

В Тимирязевской академии прошел день памяти и скорби

Студенты и преподаватели почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Ксения БОГДАНОВА
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Тимирязевцы принесли цветы к стеле, на которой увековечены имена погибших сотрудников, студентов и аспирантов. Фото: timacad.ruТимирязевцы принесли цветы к стеле, на которой увековечены имена погибших сотрудников, студентов и аспирантов. Фото: timacad.ru
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В Тимирязевской академии 22 июня почтили память погибших в Великой Отечественной войне: ветераны, студенты и преподаватели главного аграрного вуза страны собрались в Историческом парке – отсюда в 1941 году уходили на добровольцы на фронт. Тимирязевцы принесли цветы к стеле, на которой увековечены имена погибших сотрудников, студентов и аспирантов. В июне 41-го из Тимирязевской академии на фронт было призвано более 200 человек. Еще 300 – ушли на фронт добровольцами. Оставшиеся в Москве сотрудники принимали участие в строительстве оборонительных сооружений, многие тимирязевцы вступили в отряды народного ополчения.

С тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, академия ведёт большую поисковую работу, разыскивая новые сведения о погибших тимирязевцах. Один из студенческих отрядов аграрного университета – поисковый отряд имени С.В. Садовского - занимается поисками и захоронением останков солдат Великой отечественной войны, увековечивая их память и помогая семьям найти пропавших без вести родных.

- Руководство академии проводит большую работу, чтобы молодое поколение помнило историю и хранило мир, - рассказал первый проректор Илья Корнеев. - За прошедший учебный год были организованы автопробеги студентов к святым местам: в города, которые стали символами стойкости, мужества и отваги нашего народа. В их числе Новороссийск, Волгоград, Севастополь, Белгород, Курск, Брест, Смоленск, Санкт-Петербург.

Митинг завершился минутой молчания. Ветераны академии, непосредственные участники боев поделились своими воспоминаниями о тех трагических днях. А учащиеся военной кафедры прочли послания с фронта, написанные тимирязевцами в годы войны.

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