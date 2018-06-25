2018-06-25T09:12:30+03:00
В мире

Почему Трамп разлучил тысячи детей с их родителями-мигрантами

Для нелегалов готовят палаточные лагеря на заброшенных военных базах
Антон ФОКИН
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Парадоксально, но власти изначально хотели содержать семьи вместеПарадоксально, но власти изначально хотели содержать семьи вместеФото: REUTERS
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Для нынешнего президента США последние недели выдались нелегкими, ведь на него ополчилась общественность практически всех стран Латинской Америки. Все дело в том, что Дональд Трамп, как и обещал, серьезно ужесточил миграционное законодательство, да так, что его действия привели к настоящим трагедиям.

Ситуация на границе обострилась с конца апреля этого года, после того как американский минюст начал реализацию программы по борьбе с нелегальной миграцией под лозунгом «нулевой терпимости». Согласно этому плану, во время пресечения границы правоохранители стали действовать "не как обычно", а по всей строгости закона. А американский закон суров — он требует, чтобы детей, оставшихся без попечения родителей (то есть тех, которые оказались в изоляторе под следствием за незаконный переход границы), в течение 20 дней помещали в так называемые центры временного содержания, чтобы потом передать родственникам, живущим в США, или просто напросто под опеку чужим людям.

Парадоксально, но власти изначально хотели содержать семьи вместе, однако в дело вмешалось Управление верховного комиссара ООН по права человека, где заявили, что "дети не могут быть помещены в места лишения свободы из-за миграционного статуса их самих или их родителей". В результате в Вашингтоне решили отдельно содержать детей и их родителей. В ходе действий американских силовых структур отделенными от своих семей оказались 2,3 тысячи несовершеннолетних, а всего сейчас в центрах временного пребывания находятся около 12 тысяч несовершеннолетних.

Действия силовиков вызвали настоящий скандал в латиноамериканской и североамериканской прессе, который обострился после того, как эти импровизированные «детские дома» посетила группа сенаторов. Как поведали законодатели США, детей там держат чуть ли не в клетках (это были помещения, обнесенные сеткой-рабицей), а по соцсетям разошлись видеоролики с плачущими несовершеннолетними мигрантами. Подобную практику осудили множество высоких инстанций — министерства иностранных дел стран Латинской Америки, ООН и Папа Римский.

После этого скандала 20 июня Трамп подписал законопроект, который предписывает «содержать семьи иностранцев вместе на период уголовного разбирательства за незаконное пересечение границы или процедур, связанных с высылкой и любыми другими иммиграционными вопросам». И теперь власти США начали потихоньку возвращать детей. Правда, пока никто не знает, что делать с нелегальными мигрантами и где их содержать. В Вашингтоне даже прорабатывают планы переобустройства заброшенных военных объектов под палаточные лагеря. Например, по данным американских журналистов, у Пентагона существует план переоборудования бывших аэродромов ВМС под несколько лагерей общей вместительностью в 120 тысяч человек. Впрочем, ничего нового — в 2014 году администрация Барака Обамы сделала то же самое, разместив 7000 детей на трех военных базах США.

Сам Трамп как всегда радикален: он требует полной депортации всех незаконных мигрантов даже без рассмотрения дел в суде. Однако сделать это не так просто, ведь если считать вообще всех нелегальных «гостей», которые сейчас живут в США, то эта цифра превысит 10 миллионов. Одна только поимка и высылка такой "людской массы" уже потянет на масштабную спецоперацию и может вызвать нездоровую реакцию у местных правозащитников. Уже сейчас во многих американских городах проходят митинги с требованием изменить миграционную политику.

А буквально на днях произошел еще более забавный случай. Из мексиканского бара в столице США буквально выгнали министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которая во многом и отвечает за реализацию миграционной политики Трампа.

Не отстают от правозащитников и политики, в особенности демократы. Кстати, в процессе «защиты прав детей» выяснилось, что часть фотографий, используемых во время иллюстрации страданий несовершеннолетних, были постановочные, а часть — вообще взяты с времен Обамы. Но это и не важно, ведь главное — привлечь электорат из числа латиноамериканцев, которые, впрочем, и так в своем подавляющем большинстве голосуют за демократов.

Несмотря на то, что разлучение родителей с детьми можно назвать жестоким, определенный смысл в этой мере есть. Причина в том, что именно несовершеннолетние зачастую становятся той «разменной монетой», которую используют мигранты для проникновения на территорию США. Например, по данным Белого дома, с октября 2017 по февраль 2018 года количество нелегалов, использующих детей для того, чтобы закрепиться в США, выросло на 315%, нередки случаи использования подростков для контрабанды наркотиков из Мексики и Южной Америки.

Так или иначе, но похоже, что Трамп всерьез взялся за вопрос нелегальной миграции. В Палату представителей уже внесены два варианта законопроекта по данному вопросу, которые предусматривают ужесточение контроля на границе с Мексикой. Скорее всего, до конца этого года и Конгресс, и президент определятся, какими будут новые правила для тех, кто желает "нелегально" приобщится к "американской мечте".

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