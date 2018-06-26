2018-06-25T20:58:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 26 июня

Четыре поединка очередного игрового дня определят судьбу участников двух групп
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси с Аргентиной может досрочно уехать с чемпионата мира по футболу 2018.Лионель Месси с Аргентиной может досрочно уехать с чемпионата мира по футболу 2018.Фото: REUTERS
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Два невероятных и неожиданно громких сценария этого вечера - сборная Австралии в 1/8 финала и Лионель Месси досрочно покидающий чемпионат мира 2018. "КП" анонсирует расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 26 июня.

Группа "С".

17:00. Москва, "Лужники". Дания - Франция

17:00. Сочи. Австралия - Перу

Сборная Франции уже пробилась в 1/8 финала и поединок против Дании может использовать в качестве товарищеской игры. Но вот датчане должны будут что есть силы оглядываться на ход игры Австралия - Перу. Стоит им проиграть, а представителям Зеленого континента одержать победу с нужным счетом - все может случиться. Интрига в итоговом распределении мест в группе будет держаться до последних минут обеих встреч.

Группа "D".

21:00. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина

21:00. Ростов-на-Дону. Исландия - Хорватия

Невероятная и грустная вещь может случиться в Санкт-Петербурге. Аргентина вместе с Лионелем Месси может досрочно вылететь с турнира. После двух игр у финалистов ЧМ-2014 - 1 очко и последнее место в группе. И у них остались шансы на выход из группы в том случае, если они выиграют у Нигерии, а Исландия не сможет одолеть хорватов, которым ничего уже не надо на этом чемпионате мира. Они после двух побед на старте турнира уже прошли в 1/8 финала чемпионата мира.

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