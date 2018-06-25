Владимир Путин - врио губернатора Кемеровской области: Добрый день! Освоились? Начнем с первоочередных проблем...

СЕГОДНЯ 16:25 2018-06-25T16:51:18+03:00

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сергей Цивилев попросил у президента 260 школьных автобусов и 250 тысяч рублей на школу, что рядом с «Зимней вишней»

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- Добрый день! Освоились? - этими словами Владимир Путин встретил в понедельник, 25 июня, в своей резиденции в Ново-Огареве врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева...

- Да....

- Сколько вы уже работаете? - спросил президент, хотя сам наверняка хорошо знал, сколько Цивилев на своем посту, скорее - вопрос и ответ были рассчитаны на СМИ.

- Вы меня назначили своим Указом 1 апреля, - четко, по-военному (как никак - в недавнем прошлом морской офицер) доложил новый руководитель Кузбасса, - а до этого я еще месяц проработал заместителем губернатора.

- Время небольшое, - заметил Путин, - тем не менее уже наверняка есть общее представление о том, какие проблемы являются первоочередными. Давайте с них начнём...

- Конечно, это повышение уровня жизни граждан, - очертил первую проблему Цивилев. - Мы ставим перед собой задачу – существенное увеличение, на 30 процентов, повышение заработной платы, увеличение продолжительности жизни на два года, делаем программу социально-экономического развития...

У нас много интересных направлений. Я с удовольствием готов долго разговаривать об этом. Но хотел бы обратиться к вам с просьбой.

ПРОСЬБЫ РУКОВОДИТЕЛЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ...

1. Помочь в реконстукции аэропорта - на эти цели необходимо 1,72 миллиарда рублей.

2. Возобновить финансирование, достроить больницу и ввести в эксплуатацию в 2018–2019 годах больницу в Междуреченске.

3. Выделить школьные автобусы - 160 в этом году и 100 в 2019-м.

4. Оказать содействие в создании в Кузбассе Кемеровской сцены Государственного Мариинского академического театра...

- У нас есть школа в городе Кемерово, - продолжил врио губернатора, - это та школа, которая находится рядом с «Зимней вишней», в этой школе находились родственники погибших. Школе требуется капитальный ремонт, а это примерно 250 миллионов рублей.

Президент что-то записал в блокноте.

- Также, - добавил Цивилев, - у нас есть большая проблема по туберкулёзу. Чтобы кардинально изменить ситуацию с этим вопросом, требуется 8 передвижных флюорографов и один стационарный.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДВЕЛ ЧЕРТУ...

- Хорошо, - кивнул Владимир Путин. - Перечень большой, но, собственно говоря, и область немаленькая, поэтому позанимаемся всеми вопросами. Что касается школьных автобусов, у нас программа есть, в этом году предусмотрено 1 миллиард 900 миллионов, но это вся программа. А вам, знаю, нужно достаточно большое количество, поэтому поэтапно мы это будем делать.

...Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации.

Больницей в Междуреченске позанимаемся, мы её доведём до конца, сделаем. Там два-три года примерно нужно будет финансирование. Не всё сразу, но мы это сделаем.

Что касается культурного центра, то предлагаю его сделать по такому же проекту, по которому планируется сделать центры во Владивостоке, Севастополе и в некоторых других местах.

Только от вас будет зависеть подбор хорошего, достойного для такого мощного центра места, который должен быть недалеко от центра города, но в то же время в таком месте, которое отвечает предназначению самого этого учреждения.

- Мы уже подобрали такое место, - наконец слегка улыбнулся Цивилев, – в самом лучшем месте города, на берегу реки. У нас все готово.

- Прекрасно, - согласился президент. - Договорились.

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