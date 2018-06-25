Первая международная Экологическая неделя Баренц-региона пройдет в городах Норвегии и России

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-25T17:07:50+03:00

С 26 по 28 июня 2018 года в норвежском Киркинесе и российском Никеле пройдут мероприятия, приуроченные к 25-летию Совета Баренцева Региона (СБЕР)

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Баренц-регион – территория огромного экономического и логистического потенциала. Он окружен четырьмя морями – Норвежским, Карским, Белым и Баренцевым, связан с крупнейшими реками – Печорой и Двиной, а также Онежским и Ладожским озерами. Территория региона составляет 1,9 млн кв. километров (75 % этой территории находится в России), площадь суши -1.76 млн кв. километров, население - 6 млн человек.

Справка «КП»: СБЕР - международная межправительственная организация. Она была создана 11 января 1933 года в результате подписания соответствующей Декларации с участием России, Норвегии, Финляндии и Швеции.

По разным оценкам общий объем инвестиций на период до 2020 года составляет порядка 115-120 млрд евро. Активно развивается горнодобывающая отрасль, металлургические заводы-гиганты, добыча углеводородов. Промышленный рост активизирует генерацию и передачу электроэнергии, дорожное строительство, создание и расширение портовых и логистических комплексов, новые железнодорожные линии. Новое направление – туризм, который также стимулирует появление инфраструктуры.

На фоне такого северного инвестиционного бума крайне актуальным становится вопрос сбережения уникальной природы европейской Арктики. Особую роль в этом процессе играют некоммерческие организации, задача которых объединить усилия с крупным бизнесом и государственными структурами, мотивировав их к участию в экологических инициативах. Симптоматично и то, что на подобном европейском саммите впервые российские средства массовой информации выступят в качестве единого игрока международного информационного поля - их будет представлять новая российская ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс". "Диалог журналистов с красной строки" - так будет называться панельная дискуссия, которую "ЭКО-пресс" проведет в Киркенесе с участием профильных журналистов всех стран региона.

Экологическая неделя Баренц-региона начнется в городе Киркенес (Норвегия), где откроется тематическая фотовыставка и пройдет стратегическая сессия на тему «Зелёная дипломатия НКО: от локальных экологических проблем к устойчивому развитию Баренц-региона», а также диалог журналистов. На второй день запланирован визит участников в российский заповедник Пасвик в городе Никель. Здесь также пройдут дискуссионные мероприятия, одно из которых посвящено развитию особо охраняемых природных территорий.

Экологическая неделя направлена на максимально подробное и конструктивное обсуждение наиболее чувствительных проблем окружающей среды, координацию действий экологических организаций разных стран, на поиск взаимопонимания и создание прочных основ международного сотрудничества «зеленых».

Мероприятие такого формата, посвященное вопросам приграничного сотрудничества в европейской части Арктики, проводится впервые. По мнению соорганизатора Эконедели, директора Центра стратегических разработок «Институт СТЭИ» Вадима Петрова, это событие можно уверенно отнести к знаковым и историческим.

«В первый раз за всю историю Совета Баренцева Региона создается открытая площадка, на которой могут обмениваться мнениями представители некоммерческого сектора из четырех стран. Это возможность прийти к общему пониманию проблем, создать основу для реализации адресных инициатив, в том числе в сфере добровольчества и волонтерства», - отметил Вадим Петров.

Другой соорганизатор, сопредседатель Российской экологической палаты Владимир Коптев-Дворников видит широкие перспективы для подобных проектов.

«Мы наблюдаем интересную ситуацию, когда общественность своими силами активизирует работу большого межправительственного института, придет сотрудничеству новое измерение, открывает новые возможности. Мы рассчитываем, что после завершения Эконедели в приграничных территориях стран-участниц СБЕР возникнет постоянный обмен между активистами зеленых движений, что подтянется молодежь, будут проходить международные образовательные лагеря, экспертные заседания по решению самых прикладных вопросов сохранения окружающей среды», - прокомментировал грядущее событие сопредседатель Российской экологической палаты.

Справка «КП»: «Экологическая неделя Баренц-региона» станет главной экспертной площадкой, которая соберет наиболее авторитетных и квалифицированных специалистов, чьи компетенции связаны с тематикой экологического и устойчивого социально-экономического развития евроарктических территорий. В ходе многосторонних обсуждений будут выработаны разноуровневые механизмы совместной углубленной оценки и эффективного использования мощного ресурсного потенциала, а также стратегии экологического развития Евроарктического региона.