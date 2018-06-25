2018-06-25T19:09:13+03:00
Звезды

«Бельевой» тренд и канареечные расцветки: Калашникова показала самые модные купальники 2018

Эксперт прокомментировала пляжный гардероб певицы
Алина ЧЕРНОВА
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Анна КалашниковаАнна КалашниковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ведущая программы «Одеваемся в русское» дизайнер Ася Рязанкина придирчиво отсмотрела чемодан Анны Калашниковой и показала певице, какие купальники можно брать на пляж, а какие лучше оставить в чулане.

Дизайнер Ася Рязанкина.

Дизайнер Ася Рязанкина.

- Все рвутся в моду, но каждый в рамках своей эстетики.

Анна решила удивить сексуальными купальниками.

Очевидно, подготовка прошла поверхностно. Анна попробовала представить нам не только тренды, но и эротику в чистом виде, - считает наш эксперт.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Желтый (канареечный) слитный купальник со шнуровкой задуман как эротическая амуниция для частных автомоек, где длинноногие создания трутся открытыми участками тела об капоты машин. Среди мыльной пены этот купальник вполне впишется.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Сиреневый комплект ничем не отличается от белья. В нем не стоит в принципе выходить из спальни.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Чёрный гламурный купальник, кажется, этот вариант уже встречался на обложках журналов и фешн-съемках. Аня открыла миру свой вариант существующего.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Вариант раздельного купальника, где верх спортивного плана и без бретелей. Актуальный купальник для отдыха на пляже. Подойдёт для вечеринки.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Ну вот теперь у наших барби есть свой русский розовый комплект для пляжа.

Нежно. Голливуд, конечно, не падет к вашим ногам, но море внимания вам обеспечено.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Русалочный комплект, цвета фуксия. Серьезная заявка на тематические съемки или домашние ролевые игры.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Ну и модные в этом сезоне рюши. Купальник больше смахивает на боди с декоративными воланами. Для моря слишком закрытый. Для бассейна тоже слишком сложно.

Для занятий спортом?!

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