Глава ВАРПЭ Герман Зверев: Непродуманное внедрение электронной ветсертификации вынудит рыбаков нарушать закон

СЕГОДНЯ 17:25 2018-06-25T17:55:21+03:00

19 июня в Хабаровске состоялось заседание межведомственной группы по обеспечению законности в сфере охраны и добычи водных биоресурсов на территории ДФО

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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил о проблеме, которая вскоре серьёзно осложнит работу рыбохозяйственных предприятий и станет предметом для рассмотрения органами прокурорского надзора, сообщили в пресс-службе ВАРПЭ.

Через пять дней вступает в силу новая редакция Закона «О ветеринарии», и это полностью изменит систему оформления ветеринарных сопроводительных документов в рыбной отрасли. Сейчас ветеринарные сопроводительные документы оформляются на продукцию, произведённую из уловов водных биоресурсов. С 1 июля ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться и на уловы водных биоресурсов, подчеркнул Герман Зверев.

В настоящее время территориальные органы Россельхознадзора и региональные органы ветеринарии ежегодно оформляют свыше 70 тысяч ветеринарных сопроводительных документов на 2,5 млн тонн рыбопродукции. С 1 июля необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы ещё на 3 млн тонн уловов водных биоресурсов. Количество оформляемых ветеринарных сертификатов увеличится кратно.

При этом ветеринарные сертификаты на уловы необходимо будет оформлять непосредственно на месте вылова, до поступления уловов на переработку или на место ветеринарно-санитарной экспертизы. По новым требованиям, сертификаты следует оформлять в электронном виде непосредственно у ставных неводов при промысле лососевых или на борту рыбопромыслового судна после выборки трала. Нарушение этого порядка будет является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 10.08 КоАП.

В соответствии с п.6 ст. 2.3 Закона «О ветеринарии» в районе вылова ветеринарно-сопроводительные документы могут оформлять уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров. Однако система подготовки и аттестации указанных уполномоченных лиц отсутствует и по состоянию на 1 июля таких уполномоченных лиц нет, подчеркнул руководитель ВАРПЭ. Следовательно, через десять дней все добываемые и не сопровождаемые до места переработки или места ветеринарно-санитарной экспертизы уловы водных биоресурсов будут являться основанием для привлечения к административной ответственности. Попросту говоря, все рыбопромышленные предприятия станут нарушителями.

В справке к заседанию межведомственной рабочей группы указано общее количество административных правонарушений в рыбной отрасли Дальнего Востока в 2017 году - свыше 25 тысяч. После вступления в силу новой редакции Закона «О ветеринарии» количество административных правонарушений в рыбной отрасли может возрасти в четыре-пять раз. Одна из причин этого, по словам Германа Зверева, - в отсутствии системы подготовки и аттестации уполномоченных лиц предприятий и организаций, которые могут быть наделены полномочиями по оформлению ветеринарных сопроводительных документов непосредственно в районе вылова.

По-прежнему у рыбаков вызывает много вопросов и федеральная государственная система «Меркурий», не работающая в отдалённых районах Дальнего Востока, где отсутствует подключение к Интернету. ФГИС «Меркурий» не обеспечивает возможность оформления ветеринарных сертификатов при выгрузке рыбопродукции с борта судна в автотранспортное средство.

Не менее 12% уловов на Дальнем Востоке добывается на маломерных судах, которые в силу закона не должны иметь на борту технические средства контроля и оформлять электронный промысловый журнал, а значит - не имеют технических средств для стыковки с ФГИС «Меркурий». Особенно это характерно для промысла лососевых.

Уже при работе в тестовом режиме проявились многочисленные сбои при вводе информации в ФГИС «Меркурий» и затруднения при оформлении ветеринарных сертификатов.

- Недостаточная отлаженность и многочисленные технические сбои ФГИС «Меркурий», низкий уровень взаимодействия территориальных органов Россельхознадзора и органов ветеринарии субъектов Федерации, полная неготовность системы аттестации уполномоченных лиц для оформления ветеринарных сопроводительных документов – всё это неизбежно приведёт к вынужденным массовым нарушениям административного законодательства и привлечению к административной ответственности добросовестных рыбопромышленных предприятий, - убеждён Герман Зверев.

С учётом указанных рисков подготовлен и внесён в Правительство Российской Федерации законопроект о внесении изменений в ст.10.08 КоАП, предусматривающих на период до 1 июля 2019 года освобождение от административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Однако пока это только законопроект, а привлекать к административной ответственности предприятия начнут уже в июле, подчеркнул Герман Зверев.

Руководитель ВАРПЭ обратился к просьбой к председателю межведомственной группы – заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Юрию Гуляеву дать оценку тому, насколько подготовленными оказались территориальные органы Россельхознадзора и органы ветеринарии субъектов Федерации к вступлению в силу новой редакции Закона «О ветеринарии», в каком объёме и в какой срок исполнялись соответствующие полномочия, в каком объёме и на какие цели направлялись соответствующие бюджетные средства, и почему готовность государственной информационной системы к вступлению в силу Закона «О ветеринарии» оказалась настолько низкой, что Правительство вынуждено в спешном порядке менять КоАП, чтобы избежать тотального привлечения бизнеса к административной ответственности.

- Также мы просим в случае массового привлечения контрольно-надзорными органами хозяйствующих субъектов к административной ответственности за нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов ввести на уровне прокуроров в субъектах ДВФО мониторинг ситуации в целях всестороннего анализа причин допущенных нарушений, - обратился к руководству прокуратуры Герман Зверев.