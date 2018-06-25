Социальные проекты Кузбасса будут реализованы

СЕГОДНЯ 18:20 2018-06-25T18:26:09+03:00

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Разговор шел о проблемах региона и их решении. Сергей Цивилёв обратил внимание президента на неважное состояние местного аэропорта. По его словам, требуется реконструкция взлетно-посадочной полосы, замена навигационного оборудования, без чего не может развиваться как аэропорт, так и бизнес, и доступная среда для граждан. На реконструкцию региону требуется 1,72 миллиарда рублей.

Вторая проблема, по словам Цивилёва, больница в Междуреченске, которая строилась на деньги региона, а достраиваться и оснащаться оборудованием должна была за счёт федерального бюджета. Но в 2014 году федеральное финансирование было остановлено.

Третья проблема – острая нехватка школьных автобусов, которыми пользуются 13 тысяч детей. Сергей Цивилев сообщил президенту, что 260 автобусов находятся практически в аварийном состоянии, и попросил помочь в выделении 160 автобусов в этом году и 100 автобусов в 2019-м.

-Кроме того, мы решаем задачу создания в Кузбассе культурного центра Сибири. Для этого уже очень много сделано, создаём культурный кластер. Надо создать ещё основу этого культурного кластера, под который мы землю выделили в городе Кемерово. Это строительство Кемеровской сцены Государственного Мариинского академического театра, строительство виртуального кинозала, строительство здания для работы с одарёнными детьми, гостиниц для приезжающих артистов и, конечно же, жилья для тех, кто будет трудиться в этом центре. Это очень нам поможет. Жители Кузбасса этого очень сильно ждут, - сказал врио Кемеровской области.

Владимир Путин пообещал поэтапно решать проблему со школьными автобусами, напомнив, что на всю федеральную программу в этом году предусмотрен 1 миллиард 900 миллионов рублей.

-В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что и местные дороги должны быть в нормальном состоянии, в нормативном. Поэтому обращаю Ваше внимание на это. Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации, - подчеркнул президент.

По поводу больницы в Междуреченске Владимир Путин сказал, что её строительство обязательно будет доведено до конца: «два-три года примерно нужно будет финансирование - не всё сразу, но мы это сделаем».

А культурный центр президент предложил сделать по такому же проекту, по которому планируется сделать центры во Владивостоке, Севастополе и в других городах.

-Только от вас будет зависеть подбор хорошего, достойного для такого мощного центра места, который должен быть недалеко от центра города, но в то же время в таком месте, которое отвечает предназначению самого этого учреждения, - отметил президент, услышав в ответ, что это уже сделано. Центр появится в самом лучшем месте города, на берегу реки.