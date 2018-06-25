Болельщики о матче Уругвай-Россия: «Наши проиграли, но весь чемпионат ещё впереди»

СЕГОДНЯ 19:22 2018-06-25T21:11:07+03:00

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Дом мексиканского болельщика в Гостином дворе

Ещё одна уникальная площадка, на которой можно посмотреть футбол, это Дом мексиканского болельщика в Гостином дворе (Ильинка, 4). Размером с футбольное поле она способна вместить две тысячи болельщиков одновременно. Ее открыли ещё накануне чемпионата - и, конечно, не только для мексиканцев, но и для всех остальных фанатов. Посмотреть на игру России с Уругваем пришли граждане Туниса, Бельгии, Бразилии, Перу, Австралии и других стран. Все они, умирая от вежливости и гостеприимства, кричали:

- Россия! Россия!

В мексиканском доме все напоминает фан-зону на Воробьёвых горах. Три центральных видеоэкрана (большой размером с трехэтажный дом), зона для зарядки гаджетов, разливное пиво, бургеры, сидящие на полу болельщики (скамейки есть, но на всех не хватает). В Гостином дворе только не курят и перед матчами нет развлекательной программы. Да и рев во время опасных моментов не такой мощный.

- Мы приехали из Тулы, - рассказала мне Марина Харыбина сразу после того, как Суарес заколотил нам гол со штрафного. - И попали не просто в столицу России, а в столицу чемпионата мира по футболу. Смотреть игру с тысячью болельщиками гораздо интереснее, чем вчетвером возле телевизора.

Футбольный праздник в Гостином дворе.Фото: Павел КЛОКОВ

Я, уже побывавший в фанзоне на игре наших с египтянами, в Доме мексиканских болельщиков выделил два основных плюса. Первый - наличие столов со скамейками. Те, кто пришёл пораньше, может во время игры перекусывать как дома. И не стоя, а сидя. И географическое положение. До Красной площади два шага. До Никольской тоже.

Когда нам забили второй гол, Гостиный двор загудел. Как будто по громкой связи объявили, что пиво кончилось. Российские игроки уже не блистали как в предыдущих матчах. И это объяснимо. У Уругвая сильная команда.

Болельщики в столичном Гостином дворе перед началом трансляции.Фото: Павел КЛОКОВ

- Надо наступать всеми силами, - объяснил мне электрик из Новых Черемушек Александр. - Терять все равно нечего. Даже если проиграем.

Во время игры болельщики в Гостином дворе почему-то молчат. Может, архитектура смущает. На Воробьёвых горах мне было трудно разговаривать с человеком, который стоял рядом (из-за шума). А тут я даже несколько раз поговорил по телефону.

После первого тайма многие болельщики ринулись на Красную площадь (накануне сообщалось, что на Васильевском спуске установили большой видеоэкран). Но информация оказалась недостоверной. Вдоль Кремля прогуливались толпы туристов, даже не подозревая, кто сейчас играет. То же самое в «Зарядье». Сотрудники полиции заявили «КП», что самый распространённый вопрос в понедельник был о том, где в парке посмотреть футбол. Но и у них трансляция не велась.

А потому все вернулись в Гостиный двор.

Второй тайм оптимизма не придал. У российских ворот опасных моментов было все больше и больше. А после третьего гола в наши ворота все, как по звонку, начали стекаться к выходу.

После игры с Египтом автомобилисты весь вечер сигналили болельщикам, торжественно шагающим с флагами по тротуару. На этот раз ничего подобного. Ребята с нашим триколором как-то приуныли. Хотя и помнят, что эта игра нам погоды не делает.

Узнав, что я корреспондент, сразу приосанились и, подняв руки, закричали:

- Россия! Россия!

На Никольской, самой популярной улице у болельщиков, никакого буйства. Потирая уставшие ноги, на редких скамейках сидят пожилые перуанцы. Из кафе доносится латиноамериканская музыка. Рядом с «Вареничной» образовался круг, внутри которого приплясывают болельщики из Туниса.

Чемпионат мира по футболу продолжается.

Болельщицы в купальниках поддерживали сборную России в фан-зоне Сочи

Смотреть футбол в фан-зоне намного эмоциональнее и жарче, в прямом смысле слова, если речь идет о Сочи. Здесь в день матча Россия-Уругвай 25 июня было +30 градусов.

- Жара. Наверное, как в Уругвае, - обсуждали собирающиеся болельщики.

- В Самаре, кстати, говорят, +35 градусов. Уругвайцам будет привычнее играть при такой температуре. Хотя у наших сейчас такой азарт, что все равно, хоть в жару, хоть в мороз играть, - говорили парни из Екатеринбурга.

В Сочи, похоже, съехалась вся страна - болельщики несли российские флаги с названиями городов: Новосибирск, Уфа, Москва, Екатеринбург. Пришли в фан-зону и бразильцы, аргентинцы, перуанцы.

В Сочи собрались болельщики не только со всей России, но и со всего мира. Перуанцы, куда уж без них...Фото: Алиса ТИТКО

От жары спасались, как могли. Воду же проносить в фан-зону нельзя было, а по 100 рублей за бутылочку в киосках - дорого. Болельщики доставали кепки, зонты, полотенца, прятали под салфетками носы. Некоторые российские болельщицы и вовсе решили болеть в купальниках, что было красиво.

Атмосферу праздника подпортил первый гол в ворота России.

- Ну, вот. О чем все и говорили. Расслабились. А мы так надеялись, - жаловалась девушка парню.

- Подожди. 10 минут всего прошло, - успокаивал он ее.

- И я о чем. 10-я минута, а мы уже проигрываем.

Атмосфера праздника в Сочи была несколько подпорчена ходом игры.Фото: Алиса ТИТКО

А потом красная карточка для Смольникова и автогол Черышева, которого называли лучшим игроком прошлой игры в Санкт-Петербурге. Невезуха. Из фан-зоны стали уходить буквально через несколько минут. Нет, не из-за пропущенных голов, а из-за жары. Найти тень было сложно, поэтому выход только один - посидеть под пальмами, охладиться и вернуться. Даже пиво покупали не столь охотно, потому что понимали, что алкоголь под таким солнцепеком - убийственно.

Футбол. Купальники. Море. Это Сочи!Фото: Алиса ТИТКО

В перерыве, конечно, включились "аналитики" и "эксперты" футбола.

- Вот теперь узнаю нашу сборную.

- В Сибири лемур предсказал победу и коза из Самары. Верить им или что делать с этими животными?

- Нам теперь надо три гола забить. Реально ли? Слепаков и Шнуров, интересно, уже начали писать новую песню?

- Просто чтобы понимать, а тренер дал установку сливать матч? - интересовался в соцсетях ведущий Оскар Кучера.

Болельщики до конца верили в наших футболистов.Фото: Алиса ТИТКО

Легче было смотреть второй тайм, когда солнце начинало уходить и в фан-зоне стала образовываться тень. Но легче не было от счета на табло - 2:0. И ведь были же атаки россиян.

- Ну, Смолов, жми!

- Дзюба!!!

Все ждали хотя бы исхода 2:1, и ведь могли. Но - 3:0.

- В конце концов, мы в 1/8 все равно прошли. Теперь они точно обозлятся и будут играть лучше, - рассуждали болельщики.

А после матча болельщиков и отдыхающих Сочи ждало выступление Тимура Родригеза и Feduk с "Розовым вином".

- Давайте веселиться, это же всего лишь игра. Следующую точно выиграем, - пообещал ведущий со сцены.

Фан-зона на Воробьевых горах: Народ поверил в команду

- Зачем топтать, мою любовь? - пел со сцены Бубенец из группы "Смысловые Галлюцинации".

- Тут меня чуть не затоптали… - ворчит в ответ девушка в начале бесконечной толпы болельщиков, пришедших поболеть за нашу команду.

Несмотря на жару, на предупреждение властей Москвы, что фанзона может не вместить всех желающих, несмотря на рабочий день, в конце концов, народ пришел. Примерно за полтора часа до матча очередь на входы была огромной, и примерно столько же людей уже находилось внутри. Матч обещал быть жарким - Уругвай в нашей группе был самым сильным соперником.

Болельщики в фан-зоне на Воробьевых горах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сборная России, каким-то чудом, превратившаяся из кучки аутсайдеров в несокрушимую машину имени Дзюбы, вдохновляла болельщиков - толпа была сплошь в российских флагах. Толпа была радостной. Люди пришли за победой

- Не знаю, с каким счетом, но наши победят. - делилась со мной впечатлениями женщина с олимпийским мишкой образца 14 года. - Я вот с собой медведя взяла, купила его в Сочи, тогда наши выиграли и сейчас выиграют.

Комментатор со сцены, в этот момент говорил что-то про ничью, которой нам вполне достаточно, как будто бы забыл, что даже в случае поражения мы уже вышли из группы, чего не случалось уже много лет.

- Только ПОБЕДА! - кричала несогласная с такими заявлениями толпа.

В магазине футбольной атрибутики, меж тем, народ в футболках сборной России, приценивался к майкам с уругвайской символикой.

- А что, это же такое событие! Когда я еще куплю Уругвайскую футболку? - рассказывал мне один из покупателей. - Но шесть тысяч рублей! Не, обойдусь.

При желании можно было на месте приобрести футболку Уругвая.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совсем малочисленные уругвайцы, каким-то образом не уехавшие в Самару, вызывали в толпе болельщиков искреннюю радость, каждый первый хотел с ними сфотографироваться. Гости страны, уже было отчаялись дойти до экрана, как начался матч. Теперь уже все зрители наблюдали за футболом.

Как ни "шаманили" болельщики, наши всё-таки проиграли.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждая попытка сборной закатить мяч в ворота соперника вызывала бурю эмоций и крики, полные радостного ожидания. Каждый же гол в ворота Игоря Акинфеева зрители воспринимали очень сдержанно. Я смотрел на всех этих людей, ловил их эмоции, и казалось, что и не было никаких голов.

Тем не менее, счет был уже 2:0.

В финале матча, когда в наши ворота влетел уже третий мяч, расходившиеся по домам люди продолжали кричать «Россия Вперееед». Ну да, хоть наши сегодня и проиграли, но этот проигрыш был каким-то необычным. Не было в этом проигрыше какой-то обычной дремучей безнадеги.

Народ поверил в эту команду.

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Уругвай - Россия

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