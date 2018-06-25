Оскар Табарес: "Давайте немножко включим "тормоза", мы еще не чемпионы мира"

СЕГОДНЯ 20:14 2018-06-25T20:50:39+03:00

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Сборная Уругвая впервые в своей истории одержала три победы на групповом этапе чемпионата мира. И они прошли в 1/8 финала ЧМ-2018, сыграют теперь 30 июня в Сочи. Наставник уругвайской команды Оскар Табарес, опираясь на трость, неспешно пришел на пресс-конференцию. Он сказал, что ему не важно с кем играть дальше и главное - теперь просто отдохнуть, а план на следующего соперника всегда можно придумать.

- Вы играли как фавориты и чемпион мира сегодня?

- (засмеялся) Давайте немножко включим "тормоза". Мы просто удовлетворены результатом. Мы сказали, что мы хотим улучшать свою игру. И после отборочного турнира это была хорошая игра - сыграть с противником, который свое домашнее задание выполнил. Россия не сильно на нас давила. Конечно, пытались давить. Но мы нажали на них в первом тайме. Мы могли бы еще больше голов забить. Должен сказать, что у нас недостаточно опыта. Не удалось забить голы на контратаках. У нас были ошибки - пасы отдавали неточно, и надо улучшить игру.

- Насколько важно для вас то, что вы вышли дальше, а Кавани и Суарес забили?

- Это очень важно для нападающего забивного плана. Они чувствуют себя комфортно тогда, когда надо забивать. Забивающий форвард всегда приносит пользу команде. За ними же есть другие игроки, которые тоже забивают голы. И мы знаем, что мы пытаемся лучше играть.

- Вы всегда относитесь к себе самокритично. Мне кажется, что сегодня играл настолько, что лучше невозможно.

- Мы заняли первое место и с большим отрывом одержали победу. Это было очень важно. Я вижу, что моя команда сконцентрировалась. Вся команда играла как единый коллектив. Весь этот план мы согласовали с игроками. Мы даже удивляли противника в некоторых атаках. И слава Богу мы завершили три атаки голами. Но это был очень трудный матч - Россия ведь играет у себя дома и это тоже надо учитывать. И рад, что это никак не повлияло на нас и не отвлекло. Но и они удивили нас, когда поменяли состав. Понятно, что России пришлось играть вдесятером.

- Что вы скажите про оборону? Не пропустили ни одного гола на турнире.

- Что я могу сказать? Когда я набирал команду, то знал, что нас могут хвалить, критиковать. Но когда выигрываешь - победителей не судят. Но мы с самого начала говорили о том, что нам нужна была команда, которая использует разные варианты. Нам облегчает жизнь тот факт, что игроки могут менять свои позиции на поле. Мы пытаемся выбрать оптимальный вариант и я удовлетворен тем, что вижу. К следующему противнику мы тоже разработаем план игры с учетом всех ситуаций. Перед игрой я читал, что Оскар Табарес верит в силу игры на контратаках. Мы не принимали решения, как играть. Поэтому, наверное, мы и удивили противника. Теперь у меня команда, которая устала. И они все мотивированы. У них хороший стиль. Они ведут себя очень скромно. Не хочу говорить, кто фаворит. Просто будем играть и все!

Напомним, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия.