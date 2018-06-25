2018-06-25T21:40:46+03:00
Звезды

Звезды-нудиты: Их хлебом не корми, дай оголиться на людях

Актрисы, певицы, балерины и модели, которые обнажаются, преследуя разные цели [горячие фото]
Петр СИМОНОВ
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Героини нашей подборки Наталья Штурм и Любовь Толкалина.Героини нашей подборки Наталья Штурм и Любовь Толкалина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одни считают, что то, что делают эти дамы — красиво, другие не прекращают их стыдить. Но среди критиков так часто встречаются те, у кого фигуры, мягко скажем, далеки от идеала. А у этих актрис, певиц, балерин и моделей настолько все прекрасно, что грех не пользоваться, пока молодые. Хотя среди наших героинь найдутся женщины всех возрастов. Но все они великолепны. По крайней мере, на этих фотографиях. Они любят и могут оголяться на людях. И делают это иногда очень часто.

Анастасия Волочкова

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Анастасия Волочкова.
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После того, как Волочкова перестала танцевать на сцене Большого театра, ее жизнь очень изменилась. Как правило, мир балерин очень узок и закрыт от широкой публики. Это высокое искусство, а не шоу-бизнес.

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"Какое счастье-созерцать красоту!"
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Но после того, как Анастасия Волочкова со скандалом покинула ряды прим главного театра страны, она избавилась от последних зажимов.

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"Какой же тут пляж!"
26954 отметок «Нравится»1763 комментариевInstagram

Сегодня 42-летняя Волочкова рассказывает своим фанатам о каждом своем шаге, иллюстрируя фотографиями. Шпагаты балерины в самом различном антураже давно стали фирменной фишкой Насти.

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"Красивые горы!"
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Ну и главное, за что любят и ненавидят Волочкову, так это за ее желание демонстрировать свою фигуру в умопомрачительно откровенных купальниках, а нередко и без них.

Начало легендарной обнаженки Анастасии было положено на Мальдивах в 2011 году, затем поездки на эти экзотические острова ознаменовывались новыми откровенными фотосессиями. Одну из них она даже сделала вместе с Николаем Басковым. Сегодня же нагая Волочкова никого не удивляет.

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"Моя балетная авторская русская баня-залог здоровья и блаженства!"
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Но число фанатов ее Инстаграма постоянно растет. А значит, блог балерины будет привлекать все больше рекламы.

Ирина Шейк

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It's almost that time of the year again...
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В случае с Ириной не сопротивляются даже дамы. Если российская супермодель раздевается, то это всегда красиво и не вульгарно.

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441783 отметок «Нравится»4145 комментариевInstagram

Про мужчин и речи нет. 32-летней Шейк любуются по всему миру, ее естественная красота ценится очень высоко.

irinashaykirinashayk
Ирина Шейк
232485 отметок «Нравится»1278 комментариевInstagram

За то, чтобы Ирина рекламировала что-то, престижные модные дома и бренды готовы платить, платить и платить.

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Ирина в рекламе нижнего белья.
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Любовь Толкалина

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"В этот зимний и благословенный вечер я хочу помечтать немного о Гоа... "
7627 отметок «Нравится»54 комментариевInstagram

40-летняя актриса, известная по роли в фильмах бывшего мужа Егора Кончаловского «Антикиллиер», в последнее время почти не снимается в каком-то заметном кино, ее не видно на светских тусовках и громких кинопремьерах. Любовь Толкалина сосредоточилась на антрепризах, которые очень востребованы в стране. Актриса ездит на гастроли, выкладывает гору снимков и видео, делится впечатлениями от своей насыщенной жизни. Любовь настолько привыкла делиться с фанатами всем, что уже почти не делает исключений.

tolkalinaliubatolkalinaliuba
"Демонстрирую открытие сезона хаотических покупок новых купальников"
15169 отметок «Нравится»89 комментариевInstagram

Несколько дней назад Толкалина опубликовала свои полностью обнаженные фотографии. Кто-то в хорошем смысле обалдел, а кто-то шокирован во всех смыслах.

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"Солнцестояние...Солнцеворот... "
19753 отметок «Нравится»667 комментариевInstagram

Да, она выглядит на 25. Толкалина, надо не забывать, всю жизнь занимается плаванием, она синхронистка и кандидат в мастера спорта, поэтому фигура у нее отпад!

Любовь Толкалина демонстрирует стройную фигуру. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Любовь Толкалина демонстрирует стройную фигуру.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но не все поняли, зачем выставлять на всеобщее обозрение свое обнаженное тело, и тем более делать это так часто? Впрочем, многие поклонники Любовь хвалят, а всех остальных записывают в ханжи.

Есть ли в этом какой-то прок? Кажется, что Толкалина делает это не для того, чтобы как-то использовать возросшее к ней внимание. Ей просто хочется и она раздевается.

Откровенные фотосессии актрисы нередко критикуют. Но ей, кажется, всё равно.

Откровенные фотосессии актрисы нередко критикуют. Но ей, кажется, всё равно.

Наталья Штурм

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"Мехенди - песня, написанная хной".
1962 отметок «Нравится»266 комментариевInstagram

Эта певица из 80-х успела исчезнуть и снова вернуться пусть не на вершины популярности, так хотя бы в строй тех, о ком постоянно судачат.

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"Улыбайтесь, господа!"
430 отметок «Нравится»12 комментариевInstagram

Наталья Штурм сделала такой «прорыв» не благодаря своему обновленному творчеству или сотрудничеству с кем-то очень влиятельным, как, к примеру, это сделала Натали, когда спелась с Басковым или Александр Панайотов, вошедший после «Голоса» в команду Лепса. Наталья Штурм просто стала раздеваться.

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"Считайте сумасшедшей, а я вижу здесь высокое искусство".
2053 отметок «Нравится»374 комментариевInstagram

И 51-летней исполнительнице «Школьного романа» есть что показать. У нее новая грудь, она делала подтяжку лица, пластику век, даже планировала работу над увеличением ягодиц с помощью скальпеля, а не приседаний. Штурм также избавляется от дряблости постоянными тренировками и фотошопом.

Певица с фигурками из Марципана.

Певица с фигурками из Марципана.

Совсем недавно певица решилась снять не только лифчик, прикрыв соски, чтобы не забанил Инстаграм. Наталья обнажилась полностью.

Этот кадр был подписан "Где тут выключатель?".

Этот кадр был подписан "Где тут выключатель?".

Теперь многим ее фанатам совсем не интересно. Певица показала все. Зато интересно Инстаграм-рекламодателям, которые превратили артистку в возрастную бельевую модель.

Елена Кондулайнен

Актриса в апреле 2018 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса в апреле 2018 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артистка недавно отметила 60-летие. До сих пор она продолжает эксплуатировать образ первого советского секс-символа.

Кадр из одной из многих откровенных фотосессий Елены. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кадр из одной из многих откровенных фотосессий Елены.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елене Кондулайнен с трудом можно дать эти годы, но и на 30 она не выглядит, чтобы так откровенничать.

Похоже, актриса пыталась добиться сходства с античной богиней красоты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Похоже, актриса пыталась добиться сходства с античной богиней красоты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото сделано издалека и не выглядит слишком эстетично. Актриса хотела добиться сходства с греческой богиней красоты Афродитой и это у нее получилось. По крайней мере здесь сложно разглядеть работу в фоторедакторе. У Кондулайнен все естественное. И она всю жизнь этим гордились. Актриса заявляет, что сих пор ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов.

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