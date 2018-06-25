Виталий Третьяков: Такие «кикабидзе» носили награды с серпом и молотом. Кричать через 40 лет о ненависти – пошлость

СЕГОДНЯ 22:20 2018-06-25T22:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

«НЕНАВИСТЬ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ УБОГА»

- Актер-грузин Вахтанг Кикабидзе, а потом и другие артисты, очень нелестно прошлись по своей Родине. Якобы им не нравится Советский Союз. Досталось от них и серпу с молотом. Но ведь эти люди только благодаря СССР прославились, благодаря ему получили народную любовь. От чего такая неблагодарность?

- Да, у них там сложилась творческая карьера. И в списке откликнувшихся на слова Кикабидзе я не заметил ни одного советского диссидента: тех, кто выходил на Красную площадь, протестовал. Успешная карьера тогда сопровождалась вручением орденов и удостоверений, на которых чеканили герб Советского союза. Я уж не говорю о ленинских и комсомольских премиях. Спустя 30-40 лет рассказать о том, как тебя обижала страна в юности (хотя это благополучные люди), как ты ее ненавидел - это пошло. Просто этетическая и политическая пошлость.

- Почему такое происходит?

- Я не берусь судить людей. Кикабидзе не первый раз так выступает. А многих из тех, кто поддержал эту антисоветскую компанию, знаю лично. Это какая-то убогая смелость или ненависть задним числом. Вот жил ты с соседом 40 лет, он переехал в другой дом, а потом выходишь на улицу и кричишь: "Как я ненавидел этого мерзавца!" Ну кому нужны эти изъяснения? Что касается начинателя-Кикабидзе - успешного артиста в СССР - если он действительно так чувствовал страну, то артист прожил эти году с ущербностью в душе. Выходит, он работал на ненавистный режим, носил ненавистную символику. Если это только сейчас у него все колыхнулось - это возрастная патология. Но ничего от благородной ненависти или принципиальности я в этой истории не нахожу.

«СОЮЗ РУХНУЛ НЕ ИЗ-ЗА ТАКИХ ЛЮДЕЙ. ОНИ ЛИШЬ ПЕНА»

- Может он хотел напомнить о себе?

- Это словоизлияние произошло на немецком телеканале. Давая это интервью, он подсознательно понимал, что нужно сказать. Кикабидзе говорил то, что от него хотят услышать. Вот сказал бы: "Я благодарен СССР за свою карьеру и молодость!" пленка бы полетела в корзину. И никто бы эту беседу не увидел - ее бы не пустили в эфир. Поймите, Кикабидзе - это не величина советского масштаба. В истории СССР останутся Гагарин, Королев, Терешкова, Сталин, Ленин. Копошения этих деятелей культуры, которые меняются, как листки календаря - это факт их биографии помноженный на работу антироссийских радиостанций.

- Можно сказать, что такие "какибидзе" разваливался Советский союз.

- Нет, конечно. Такое двоедушие присутствует в любой стране. В любом обществе есть ханжеские люди. Такие Кикабидзе - это пена, возникая после распада Союза. Распад прошел совсем по другим причинам.

- Но у нас и сейчас среди артистов и музыкантов много антигосударственного. Эти буревестники выступают открыто, а не тайком накрывают поляну, когда рушится целая страна. Это не опасно?

- Лучше пусть они выступают открыто. Думать - одно, делать - другое. Когда говорят: "Вот на Западе все так, а у нас все не так" - это развращает не только артистов, но и их почитателей. Это плохо. Но тут, извините, власти нужно задуматься о государственной политике в сфере культуры. Поддерживают деньгами часто не тех, кто это заслуживает по таланту и совей гражданской позиции. У нас как: у какого режиссера больше знакомств, тот деньги и получает. С одной стороны выходит линейка фильмов ура-патриотических про войну и спорт, а с другой - основной поток лицемерных и не демонстрирующих понимание России произведений.

«ОН ВМЕСТО ГЕРБА ХАЧАПУРИ ПОВЕСИТ?»

Эдуард Лимонов, писатель:

Ну кто такой Вахтанг Кикабидзе? Когда у нас обращаются к известным, но старым людям, почему-то думают, что все они мудрые. А это далеко не так. Кикабидзе говорит глупости. Он просто дурак. Ну и зачем его выслушивать, да еще и цитировать? Мели, Емеля, твоя неделя. Серп и молот были отвоеваны в страшную Гражданскую войну. И в Великую Отечественную - серп и молот победили свастику. Вот хотя бы это уважали! А что Кикабидзе может противопоставить серпу и молоту? Хачапури?

Владимир Бортко, режиссер, депутат Госдумы:

- Я люблю певца Кикабидзе. Люблю его песню «Я пьян от любви». Но известность он получил не в «самостоятельной» Грузии, а в огромном Советском Союзе. Не знаю, чем можно объяснить такие его слова.

«СЛОМАЛИ ДВА РЕБРА В ОЧЕРЕДИ ЗА СОСИСКАМИ»

Нашлись те, кто поддержал Кикабидзе.

Юрий Лоза, певец:

Союз – это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди. Моей знакомой, например, сломали два ребра в очереди за сосисками. Я сам стоял в очереди за белым хлебом. Мой отец получал копейки, мы ездили на горбатом “Запорожце” и не могли себе ничего позволить. Так что в Союзе много было плохого. Один помнит одно, а другой другое.

Олег Басилашвили, народный артист СССР:

- Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нём изображён земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой серп и молот. То есть, все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами. То есть, на этом гербе была зафиксирована экспансия Советского Союза на мировую революцию