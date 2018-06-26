Сергей Степашин: Нет, на этот раз Саламычу звонить не буду. Стыдно-то не было!

СЕГОДНЯ 01:45 2018-06-26T01:46:43+03:00

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- Алло, Сергей Вадимович! Я же вам могу не только в радостные футбольные моменты звонить, но и в грустные? Да?

- Ну, вот ты, Саш, и звонишь...

- Как вам игра наших с Уругваем?

- Ну, проиграли. Как - игра… Счет - сам за себя говорит.

Хотя, если бы не удаление с поля нашего игрока, думаю, можно было бы на ничью сыграть.

- Может быть...

- Знаешь, я другое хочу сказать. Вспоминаю футбольное первенство Европы, на котором мы заняли третье место, когда играли в группе. Мы проиграли испанцам 0:3, потом выиграли у голландцев и заняли третье место.

Почему бы и нет? Зато будем в 1/8 финала играть в «Лужниках». Это футбол, чего там говорить.

- Вы не будете Станиславу Саламовичу Чечесову на этот раз звонить, чтобы подбодрить?

- Нет. Надо, чтобы немножко отдохнул. Не надо. Думаю, что он человек переживающий. Денек пройдет – дальше уже видно будет. Сейчас - не надо главного тренера тревожить.

- Как болельщик со стажем, нам вы что пожелаете, тем, которые в шоке в каком-то?

- Болеть за свою команду. Да и все. Это футбол. Аргентинцы 0:3 проиграли, ну что теперь сделаешь. Сейчас еще возьмут, выйдут дальше…

Надо болеть за свою команду.

Тем более, если брать по игре, стыдно-то не было. Действительно, много ляпов, но стыда не было.

- Вы всегда надежду вселяете, что стыда не было. Еще чего?

- А ничего. Все впереди.

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