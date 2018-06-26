Сергей Степашин: Нет, на этот раз Саламычу звонить не буду. Стыдно-то не было!
- Алло, Сергей Вадимович! Я же вам могу не только в радостные футбольные моменты звонить, но и в грустные? Да?
- Ну, вот ты, Саш, и звонишь...
- Как вам игра наших с Уругваем?
- Ну, проиграли. Как - игра… Счет - сам за себя говорит.
Хотя, если бы не удаление с поля нашего игрока, думаю, можно было бы на ничью сыграть.
- Может быть...
- Знаешь, я другое хочу сказать. Вспоминаю футбольное первенство Европы, на котором мы заняли третье место, когда играли в группе. Мы проиграли испанцам 0:3, потом выиграли у голландцев и заняли третье место.
Почему бы и нет? Зато будем в 1/8 финала играть в «Лужниках». Это футбол, чего там говорить.
- Вы не будете Станиславу Саламовичу Чечесову на этот раз звонить, чтобы подбодрить?
- Нет. Надо, чтобы немножко отдохнул. Не надо. Думаю, что он человек переживающий. Денек пройдет – дальше уже видно будет. Сейчас - не надо главного тренера тревожить.
- Как болельщик со стажем, нам вы что пожелаете, тем, которые в шоке в каком-то?
- Болеть за свою команду. Да и все. Это футбол. Аргентинцы 0:3 проиграли, ну что теперь сделаешь. Сейчас еще возьмут, выйдут дальше…
Надо болеть за свою команду.
Тем более, если брать по игре, стыдно-то не было. Действительно, много ляпов, но стыда не было.
- Вы всегда надежду вселяете, что стыда не было. Еще чего?
- А ничего. Все впереди.
ФОТОРЕПОРТАЖ - Сборная России по футболу проиграла команде Уругвая в Самаре
В ТЕМУ
Станислав Черчесов: "Нельзя было так вальяжно начинать матч"
После своего первого поражения на чемпионате мира Станислав Черчесов появился на пресс-конференции достаточно бодрым шагом.
- Добрый вечер! - серьезно сказал Черчесов, усаживаясь к микрофону.
А потом пошли вопросы. (подробности)
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Артем Дзюба: «Мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем и вместе проигрываем. Между нами такой договор в команде»
Кажется, это не показывали по ТВ, но после поражения от Уругвая со сборной России произошло странное. Все ее игроки во главе с капитаном Игорем Акинфеевым подошли к центру поля, о чем-то посовещались, а потом пошли к трибунам. Они шли и аплодировали болельщикам. За то, что те после провального первого тайма не отвернулись от них. За то, что верили в чудо до последнего и поддерживали команду. (подробности)
КСТАТИ
Луис Суарес: "Мы до этого выиграли по 1:0, а сегодня захотели побольше"
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес был назван лучшим игроком матча против России. Он забил первый мяч в этой игре и был очень активным на поле. После матча он пришел на обязательную пресс-конференцию, дабы пообщаться с журналистами. (подробности)