США требуют залить Колумбию химикатами из-за роста площади наркопосевов

СЕГОДНЯ 07:18 2018-06-26T08:17:35+03:00

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Управление национальной политики контроля за наркотикам США представило новый доклад по ситуации с производством нелегальных веществ в одном из "эпицентров" выращивания сырья для кокаина - Колумбии. Цифры неутешительные - по сравнению с 2017 годом площадь посевов коки выросла на 11 процентов и сейчас составляет 209 тысяч гектар. Соответственно увеличились и объемы производства кокаина, правда тут прибыток еще больше - 19 процентов. Теперь на рынок колумбийцы ежегодно поставляют около 921 тонн белого порошка.

Эти данные поставили своеобразный рекорд - никогда еще территория страны не была так "засажена" кокой. Однако подобные достижения вызывают тревогу со стороны США, куда и идет большая часть местного кокаина. Глава белого дома Дональд Трамп уже пригрозил Боготе - надо "сворачивать лавочку", признался замглавы Управления Джим Кэролл.

Честно говоря, колумбийцы и рады бы выгнать всех наркофермеров, но не могут. Тут играют роль сразу несколько факторов. Во-первых, для многих крестьян неприхотливая кока является практически единственным шансом заработать и обеспечить достойную жизнь себе и своим детям. С другой стороны, спрос на кокаин растет и в самой Колумбии, и других странах Латинской Америки, а, как известно, спрос рождает предложение. Тут как тут рядом оказываются и бывшие партизаны, которые не захотели сдаваться правительству, а предпочли перейти в ряды банальных бандитов. В общем, факторов много, а итог один - все больше листьев коки попадает на нелегальные заводы по производству кокаина.

Нельзя сказать, что власти не были готовы к росту площади посевов, ведь это процесс начался еще в 2013 году. Однако сама цифра их несколько шокировала, еще недавно министр обороны Луис Карлос Вильегас говорил о возможных 180 тысячах гектаров (предыдущий рекорд), а тут такой конфуз. Теперь Колумбии придется постараться, чтобы вернуть себе расположение Вашингтона, ведь во многом именно на экономической и военной помощи США нынешняя власть южноамериканской страны построила более-менее стабильное государство. Но тут палка на двух концах - с одной стороны, американцы настаивают на возобновлении опыления обнаруженных нелегальных плантаций с помощью глифосата - гербицида, убивающего растения. Но колумбийские крестьяне яростно выступают против этих мер, так как из-за массовых опылений страдают и "хорошие" растения, которые они выращивают на продажу. Да и здоровья химикаты не прибавляют, ведь по данным ряда исследований, глифосат вызывает онкологические заболевания.

Вот теперь и придется в Боготе думать, что хуже - поссориться с США или с собственными гражданами.