В Москве презентовали выставку футбольных карикатур
Разные стили, техники, острота шуток — выставка «Футбол глазами художников-графиков России, Франции и других стран» настоящая энциклопедия. Среди сюжетов и подтрунивание над футболистами, которые заработок ставят выше спортивных результатов, и классические шаржи на известных людей, и даже недавнее отравление Скрипалей.
В экспозиции, как и в футбольном матче, две команды. Сборная России, представленная такими мастерами карикатуры, как один из главных художников Олимпиады-80 Олег Теслер, и сборная мира. В составе второй карикатуристы из Франции, Бельгии, Испании, Мексики, Туниса и Ирана.
Среди сюжетов даже недавнее отравление СкрипалейФото: Дмитрий КОЗУРОВ
«Тренером» российской команды выступил академик РАХ, почетный член Французский академии юмористических искусств Игорь Смирнов. Кстати, Смирнов много лет сотрудничал с «Комсомольской правдой», его работы много лет выходили на страницах нашей газеты.
- В эти дни Россия по-хорошему более футболом. А спортивная карикатура — неотъемлемая часть антуража вокруг этой игры, - уверен Игорь Смирнов.
Выставка не очень большая, но даже в такой экспозиции удалось объединить художников пяти поколений
В Москве выставку можно было увидеть всего один день — в галереи искусств Зураба Церетели. После этого ее перевезли в истринский музей «Новый Иерусалим». Именно здесь родилась идея проекта. Дело в том, что в музеи проводит свои пресс-конференции команда Франции, вот искусствоведы и вдохновились футболом.
- Выставка не очень большая, но даже в такой экспозиции удалось объединить художников пяти поколений, - подчеркнул ученый секретарь музея «Новый Иерусалим» Сергей Завьялов.