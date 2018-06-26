В Москве презентовали выставку футбольных карикатур

СЕГОДНЯ 12:49 2018-06-26T12:56:00+03:00

В Москве выставку можно было увидеть всего один день Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Увидеть ее можно в истринском музее «Новый Иерусалим»

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Разные стили, техники, острота шуток — выставка «Футбол глазами художников-графиков России, Франции и других стран» настоящая энциклопедия. Среди сюжетов и подтрунивание над футболистами, которые заработок ставят выше спортивных результатов, и классические шаржи на известных людей, и даже недавнее отравление Скрипалей.

В экспозиции, как и в футбольном матче, две команды. Сборная России, представленная такими мастерами карикатуры, как один из главных художников Олимпиады-80 Олег Теслер, и сборная мира. В составе второй карикатуристы из Франции, Бельгии, Испании, Мексики, Туниса и Ирана.

Среди сюжетов даже недавнее отравление СкрипалейФото: Дмитрий КОЗУРОВ

«Тренером» российской команды выступил академик РАХ, почетный член Французский академии юмористических искусств Игорь Смирнов. Кстати, Смирнов много лет сотрудничал с «Комсомольской правдой», его работы много лет выходили на страницах нашей газеты.

- В эти дни Россия по-хорошему более футболом. А спортивная карикатура — неотъемлемая часть антуража вокруг этой игры, - уверен Игорь Смирнов.

Выставка не очень большая, но даже в такой экспозиции удалось объединить художников пяти поколений

В Москве выставку можно было увидеть всего один день — в галереи искусств Зураба Церетели. После этого ее перевезли в истринский музей «Новый Иерусалим». Именно здесь родилась идея проекта. Дело в том, что в музеи проводит свои пресс-конференции команда Франции, вот искусствоведы и вдохновились футболом.

- Выставка не очень большая, но даже в такой экспозиции удалось объединить художников пяти поколений, - подчеркнул ученый секретарь музея «Новый Иерусалим» Сергей Завьялов.