«Морской волк» летит в Севастополь: командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Александр Моисеев
Этого высшего офицера с седоватым «ежиком», строгим взглядом боксера и шаляпинским басом хорошо знают на флоте. На счету Моисеева - уникальные походы и снайперских ракетные пуски, снискавшие ему уважение во флотской среде. От школы до академии Генштаба - все окончил с отличием.
У него крутой послужной список «морского волка»: от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части подлодки до замначальника Генштаба.
В 1994-м его атомная лодка «Карелия» дошла до Северного полюса. В День ВМФ Моисееву доверили водрузить на «макушке» Земли флаг России и Андреевский флаг.
В 1998 года из акватории Баренцева моря с борта его атомного подводного крейсера К-407 «Новомосковск» морская баллистическая ракета впервые из подводного положения выведела на околоземную орбиту два космических аппарата.
В 2007 году Моисеев руководил походом атомной подлодки К-114 «Тула» под паковыми льдами в высокоширотных районах Арктики, в полярную ночь для испытания нового вооружения. Именно ему доверили выполнение боевой задачи высшей государственной важности - на поводном атомоходе К-18 «Карелия» обеспечить испытание резервной системы боевого управления ядерными силами России (с задачей он справился на отлично).
14 июля 2009-го под его руководством впервые в практике нашего флота атомная подлодка К-117 «Брянск» выполнила ракетную стрельбу баллистической ракетой в условиях быстроменяющейся ледовой обстановки. При подвижке льдов была угроза срыва ракетной стрельбы, повреждения лёгкого корпуса, конструкций подводной лодки. Моисеев принял решение взломать лед корпусом и успешно произвел ракетный пуск.
«Брянск» за 22 суток плавания в арктически широтах выполнила пять всплытий, из них два – с проламыванием толстенного пакового льда.
За мужество и героизм каперангу Моисееву Александру Алексеевичу в 2011-м было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Сегодня на счету вице-адмирала Моисеева - 13 дальних походов и боевых служб , 23 стрельбы баллистическими ракетами, 4 из которых под руководством Верховного Главнокомандующего.
Как говорят, нового командующего ЧФ Россиим хорошо знают и побаиваются и в стане нашего вероятного противника...