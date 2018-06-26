«Морской волк» летит в Севастополь: командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Александр Моисеев

СЕГОДНЯ 14:03 2018-06-26T14:12:21+03:00

На счету Моисеева - уникальные походы и снайперских ракетные пуски, снискавшие ему уважение во флотской среде Фото: Министерство обороны РФ

Он сменил на этом посту адмирала Александра Витко

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Этого высшего офицера с седоватым «ежиком», строгим взглядом боксера и шаляпинским басом хорошо знают на флоте. На счету Моисеева - уникальные походы и снайперских ракетные пуски, снискавшие ему уважение во флотской среде. От школы до академии Генштаба - все окончил с отличием.

У него крутой послужной список «морского волка»: от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части подлодки до замначальника Генштаба.

В 1994-м его атомная лодка «Карелия» дошла до Северного полюса. В День ВМФ Моисееву доверили водрузить на «макушке» Земли флаг России и Андреевский флаг.

В 1998 года из акватории Баренцева моря с борта его атомного подводного крейсера К-407 «Новомосковск» морская баллистическая ракета впервые из подводного положения выведела на околоземную орбиту два космических аппарата.

В 2007 году Моисеев руководил походом атомной подлодки К-114 «Тула» под паковыми льдами в высокоширотных районах Арктики, в полярную ночь для испытания нового вооружения. Именно ему доверили выполнение боевой задачи высшей государственной важности - на поводном атомоходе К-18 «Карелия» обеспечить испытание резервной системы боевого управления ядерными силами России (с задачей он справился на отлично).

14 июля 2009-го под его руководством впервые в практике нашего флота атомная подлодка К-117 «Брянск» выполнила ракетную стрельбу баллистической ракетой в условиях быстроменяющейся ледовой обстановки. При подвижке льдов была угроза срыва ракетной стрельбы, повреждения лёгкого корпуса, конструкций подводной лодки. Моисеев принял решение взломать лед корпусом и успешно произвел ракетный пуск.

«Брянск» за 22 суток плавания в арктически широтах выполнила пять всплытий, из них два – с проламыванием толстенного пакового льда.

За мужество и героизм каперангу Моисееву Александру Алексеевичу в 2011-м было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Сегодня на счету вице-адмирала Моисеева - 13 дальних походов и боевых служб , 23 стрельбы баллистическими ракетами, 4 из которых под руководством Верховного Главнокомандующего.

Как говорят, нового командующего ЧФ Россиим хорошо знают и побаиваются и в стане нашего вероятного противника...