2018-06-26T16:09:41+03:00
Звезды

Звезда "Игры престолов" Лина Хиди довела бывшего мужа до попрошайничества

Питер Лоугрэн вынужден петь на улице, чтобы заработать себе на еду
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Лена Хиди в "Игре престолов".Актриса Лена Хиди в "Игре престолов".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вот уж действительно от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Бывший супруг актрисы Лены Хиди, исполнившей роль Серсеи Ланнистер в культовом сериале «Игра престолов», вынужден попрошайничать на улицах, играя на гитаре. Таким образом, мужчина зарабатывает себе деньги на еду и оплату коммунальных услуг.

Как сообщает британский таблоид The Sun, 39-летний Питер Лоугрэн потратил все имевшиеся у него деньги на борьбу за опеку над сыном.

«Что касается финансов, то Питер потерял всё за последние несколько лет. Это было очень тяжело для него, но он борется. Если тогда он был голливудским миллионером, то сейчас живёт в Лидсе на пособие. Друзья волнуются о том, как он справляется», - рассказал источник издания.

Не сказать, что Лоугрэн не пытался выбраться из финансовой ямы в которой оказался. Он долго искал работу стилиста, подрабатывал парикмахером на частных заказах, но в итоге, оказался не у дел. Поэтому вынужден был взять гитару и вйти на улицу.

Напомним, Питер Лоугрэн и Лена Хиди развелись в 2013 году, после шести лет жизни в браке. За два года до расставания они начали громкий судебный процесс за право опеки над их восьмилетним сыном.

Бракоразводный процесс усложнился в результате борьбы за ребенка. Лоугрэн, который на тот момент жил в Лос-Анджелесе, пожаловался суду, что его бывшая жена нарушила их соглашение, отдав мальчика в школу в Англии. Согласно судебному предписанию, мужчина должен видеться с сыном девять раз в месяц. В конце концов, Питеру пришлось переехать в Лидс, что окончательно его обанкротило.

А тем временем, другая звезда «Игры престолов», актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу проводит медовый месяц со своей теперь уже женой - Роуз Лесли. Примечательно, что в сериале она сыграла роль возлюбленной Сноу – Игритт из народа «одичалых». Свадьба состоялась в шотландском городе Абердине в эти выходные. На торжество, в том числе, были приглашены коллеги новобрачных по «Игре престолов» - Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклейдж. Лесли и Харингтон тайно встречались несколько лет. Об их отношениях стало известно только в 2016 году.

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