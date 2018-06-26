2018-06-26T19:04:59+03:00
Звезды

«Порой и самые главные герои не понимают, что произошло на самом деле»: разведенная Матильда Шнурова посоветовала всем заняться своей жизнью

Супруга лидера «Ленинграда» устала от догадок, которые строят вокруг их разрыва
Ольга АНТОНОВА
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Матильда Шнурова.Матильда Шнурова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Только на прошлой недели один из близких друзей семьи Шнуровых рассказал «Комсомолке», что причиной развода звездной пары стала измена Матильды, а не многочисленные адюльтеры самого лидера группы «Ленинград», как сама владелица ресторана «Кококо» решила высказаться о том, насколько это утомительно читать версии о причинах их расставания с Сергеем.

«Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле», - заявила Матильда.

Экс-супруга солиста «Ленинграда» посоветовала всем доброхотам, лучше разбираться в своей собственной жизни, которая проходит мимо, пока они сидят в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда.

« Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален - живите своей жизнью», - резюмировала благоверная Шнура.

Напомним, 25 мая 2018 года шоумен написал о принятом решении в своем инстаграме: «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо».

Они познакомились в 2007 году на одной из вечеринок Шнурова в Москве с подачи общей подруги, когда Матильда была никому не известной студенткой из Воронежа. Позже Сергей Шнуров признавался, что она напомнила ему девушку с картины «Царевна-лебедь» Врубеля. С тех пор они начали встречаться. А три года спустя поженились. В браке пара прожила восемь лет.

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