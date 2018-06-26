2018-06-26T22:38:16+03:00
Общество

Абитуриентам Тимирязевской академии стало проще и удобней подавать документы

Главный аграрный вуз страны предоставил дополнительные возможности своим будущим студентам
Ксения БОГДАНОВА
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В Тимирязевской ждут абитуриентов. Фото: timacad.ruВ Тимирязевской ждут абитуриентов. Фото: timacad.ru
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В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева набирает обороты приемная кампания: абитуриенты начали подавать документы на поступление в вуз. Самая горячая пора для приемной комиссии по традиции ожидается в первую декаду июля – именно на это время приходится главный поток желающих поступить в Тимирязевскую академию.

В этом году главный аграрный вуз страны сделал все возможное, чтобы процесс подачи документов проходил быстро и комфортно. Для удобства абитуриентов работает электронная очередь – можно записаться на наиболее подходящий день и час . Подать документы можно лично или через доверенное лицо, по электронной почте или обычным традиционным почтовым отправлением.

Приемная комиссия Тимирязевской академии будет работать без выходных: прием документов будет проходить и по воскресеньям, 1 и 8 июля. Абитуриентам нужно пройти регистрацию и в назначенное время прийти с полным пакетом документов. Полную информацию можно найти на сайте приемной комиссии.

В этом году у абитуриентов есть уникальная возможность до или после подачи документов поближе познакомиться с легендарной академией. Студенческий гид-центр «Campus» проводит бесплатные обзорные экскурсии по Тимирязевке для всех желающих. Экскурсии проходят с понедельника по субботу в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 часов.

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