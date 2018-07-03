Премия World Travel Awards 2018: Санкт-Петербург, "Аэрофлот" и три российских отеля получили туристические "Оскары"

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-03T17:03:47+03:00

В Афинах назвали победителей премии World Travel Awards 2018 в Европе

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Премию World Travel Awards называют туристическим "Оскаром". Каждый год престижную статуэтку получают лучшие авиакомпании и отели, курорты и туроператоры, целые города и страны.

Только что в Афинах прошла церемония награждения европейских победителей премии World Travel Awards-2018. Премия устроена так, что сначала называют лучших в каждой стране и на континентах, а уж затем - во всём мире. Кто станет "чемпионом мира" по туризму, узнаем лишь в конце 2018 года. А сейчас названы лучшие в Европе. Среди победителей есть и российские.

Санкт-Петербург - лучшее круизное направление в Европе, а также лучший город для культурно-исторического туризма.

"Аэрофлот" признан авиакомпанией с лучшим бизнес-классом.

Курортный комплекс Mriya Resort & Spa в Крыму заслужил награды сразу в четырёх номинациях, в том числе как лучший курорт класса премиум для семейного отдыха.

Московский Swissôtel Красные Холмы стал лучшим бизнес-отелем Европы.

Гостиница Radisson в Санкт-Петербурге получила премию в номинации "Лучший исторический отель".

Больше всего европейских "туристических Оскаров" получили Португалия и Греция.

Португалию признали лучшей страной Европы для путешественников, лучшим городом - Лиссабон, а лучшим островом - опять же португальскую Мадейру.

Лучшим пляжным направлением назван греческий полуостров Пелопоннес. Афины получили награду в номинации "Лучший город для поездки на выходные".

Из всех европейских авиакомпаний лучшей выбрали Lufthansa. А лучший аэропорт Старого Света - Цюрих.