Водянова, Бюндхен, Лима: Как топ-модели и королевы красоты болеют за свои команды на ЧМ-2018

3 Июль 23:00 2018-07-03T22:39:32+03:00

Неизвестно, встретятся ли наши футболисты с бразильскими, зато виртуально соседствуют их горячие болельщицы

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Праздник футбола продолжается, да так, что никто не мог вообразить. Впрочем, за непредсказуемость это футбол и обожают. Команда России устраивает своим болельщикам невероятный праздник, чего не сказать о сборных-фаворитах мундиаля Португалии, Аргентины, Германии и (!) Испании.

Что творится с ликующими болельщиками команд-победительниц, передают все СМИ уже третьи сутки подряд. Те, кто потерпел поражение, тихо уезжают, благодаря Россию за гостеприимство. А мы решили взглянуть на поклонниц футбола, чьи сборные продолжают борьбу на ЧМ-2018. Эти девушки и их красота признана миллионами. Так вышло, что самые активные болельщицы среди топ-моделей и королев красоты родом из России и Бразилии. Неизвестно, встретятся ли наши футболисты с бразильскими, зато виртуально соседствуют их горячие болельщицы.

Изабель Гулар

Изабель Гулар — одна из обладательниц контракта с самым крутым бельевым брендом мира Victoria's Secret. 33-летняя бразильянка имеет умопомрачительные параметры: 83-60-89 см при росте 177 см. Изабель и все ее великолепие не просто болеют за сборную Бразилии перед экраном телевизора или телефона.

izabelgoulart BodyByIza Sending all my support

Бразильская топ-модель прилетела в Россию на матч сборной с Сербией и следила за ходом игры с трибун стадиона «Спартак».

izabelgoulart Raise positive vibrations for today s match Desejando

Гулар не забывает о том, что за команду надо болеть, где бы она не находилась в момент матча.

izabelgoulart Matchday Sending all my support to the boys in St Petersburg!

Жизель Бюндхен

gisele gisele

Одна из самых известных в мире топ-моделей — Жизель Бюндхен. Ей уже 37 лет, но блондинка по-прежнему в строю, хоть уже и бывший ангел Victoria's Secret. Она потрясающая, и форм своих не теряет: 86-61-86 см при росте 180 см и весе в 60 кг. И она неравнодушна к футболу. Не только потому, что ее муж Том Брэди тоже спортсмен, хоть предпочитает и не классический футбол, а американский.

gisele Vamos Brasil-sil-sil!!!

В интервью СМИ Жизель напомнила, насколько на ее родине велика любовь к этому виду спорта: «Футбол всегда был важной частью культуры Бразилии. Я помню, когда я переехала в США, все говорили: «Боже мой, ты из Бразилии! А там такие игроки!» Они прославляют Бразилию. Люди здесь повернуты на футболе. Это настоящая страсть!».

gisele Torcida organizada!! Vai Brasil!!!

Было бы удивительно, если бы красавица Жизель не следила за успехами ее сборной на чемпионате мира.

Адриана Лима

adrianalima Can t wait to see our brand

Еще одна славная на весь мир бразильская топ-модель и ангел Victoria's Secret всем сердцем и душой за футболистов национальной сборной.

Шикарная фигура 37-летней Адрианы Лимы с годами все прекраснее: 86-61-89 см при росте 178 кг и весе в 50 кг. Согласитесь, что Адриана в коротких шортах и в футболке сборной выглядит еще сексуальнее, чем в белье Victoria's Secret ?

Адриана Лима

Лима увлекается футболом не только раз в 4 года в дни ЧМ, она официально болеет за миланский «Интер».

Адриана Лима

Футбол Адриана любит во всех отношениях. У нее даже был роман с немецким футболистом Сами Хедирой.

Адриана Лима

Алессандра Амбросио

alessandraambrosio Eu sou brasileira , com muito orgulho e muito amor !!!!

Одна бразильянка красивее другой. Известнейшая топ-модель и коллега предыдущих героинь по Victoria's Secret. Ее успех при таких то параметрах неудивителен: 86,5-58,6-86,5 см при росте 176 см и весе в 51 кг.

alessandraambrosio Rumo ao Hexa

37-летняя Алессандра с удовольствием смотрит на то, как спортсмены команды отстаивают честь страны на ЧМ-2018. И ради того, чтобы ощутить всю гамму чувств, прилетела в Россию.

alessandraambrosio Torcida Organizada

О, эти микрошорты!

alessandraambrosio From Russia with

Алессандра не могла не посетить главную достопримечательность Москвы.

Изабели Фонтана

isabelifontana London 2014

Замыкает пятерку знойных бразильянок Изабели Фонтана. И она тоже ангел. Все топ-модели из Бразилии попадают в ряды моделей Victoria's Secret, что очень и очень почетно в модном миру.

isabelifontana VAI BRASIL!!!! GO BRAZIL!

34-летняя Изабели выточена идеально: 86-60-90 см при росте 177 см и весе 53 кг. Фантастические формы в желто-зеленой футболке выглядят очень сексуально.

isabelifontana MOSTRA A TUA FOR A BRASIL!

А что скажут в ответ наши красавицы, которые ценятся не меньше бразильянок, если не больше? У нас в России красотка каждая первая! Стоит только выйти на улицы городов, сразу убедишься! И все футбольные болельщики, пожаловавшие на ЧМ-2018, говорят об этом в унисон.

София Никитчук

24-летняя «Мисс Россия-2015» стала королевой красоты не только в нашей стране, у Софии Никитчук есть титул вице- «Мисс Мира-2015» - из соотечественниц такого до нее никто не достигал, кроме еще одной красавицы, о которой к расскажем в самом конце.

София Никитчук - «Мисс Россия-2015»Фото: Иван МАКЕЕВ

София же болеет за нашу сборную на каждом матче. И не сомневается в том, что наши могут! Даже с такими гигантами футбола, как испанцы!

София НикитчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Горячей брюнетки очень не хватает на трибунах. С такой поддержкой наши «порвут» кого угодно! Никитчук нужно срочно на стадион 7 июля!

София болеет за нашу сборную на каждом матчеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Водянова

Если бы 36-летняя мать пятерых детей и по совместительству одна из лучших в мире топ-моделей не прилетела на родину болеть за наших, многие бы удивились.

Наталью Водянову можно было не только увидеть в обнимку с мячами в день открытия чемпионата.

natasupernova Goodmorning World Cup

Модель и благотворительница была на трибунах вместе со старшими детьми.

natasupernova Россия, мы с тобой!

И болела за страну, где бы не находилась.

natasupernova Россия, бороться до последнего!

Но также она была на церемонии открытия и выходила на поле как почетный гость.

natasupernova Proud of my country today So honored to be representing Russia at this historic moment

Кстати, несмотря на пять (!) беременностей, Водянова по-прежнему идеальна: 86,5-61-86,5 при росте 176 см.

Яна Добровольская

20-летняя «Мисс Россия-2016»Яна Добровольская из Тюмени продолжает штурмовать модные подиумы, ведь сложена она очень гармонично: 85-62-88 см при росте 174 см.

И главное спортивное событие мира Яна не пропускает. Она была на трибунах во время исторической победы сборной России над сборной Испании.

dobrovolskaya.y.d Победа сегодня это самое настоящее ЧУДО!

Стоило бы и Добровольской на трибунах, да с такими соседями примерить кокошник, она бы точно составила конкуренцию самой красивой болельщице.

Виктория Лопырева

lopyrevavika За это мы и любим футбол!

Без блистательного посла Чемпионата мира по футболу обойтись в нашем материале просто невозможно. 34-летняя «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева, кажется, не пропускает ни одного матча по долгу службы.

lopyrevavika Such a special year for me!

Ростовская блондинка выглядит потрясающе год от года. Свои формы она бережет: 98-64-92 см при росте 177 см и весе 55 кг. А болеть ходит в истинно российском атрибуте одежды:

lopyrevavika Things are hotting up at Luzhniki

Любовь к футболу Лопыревой привил бывший муж Федор Смолов, на которого Вика любуется с трибун стадионов в статусе экс-возлюбленной, простившей все обиды. А болеть за наших модель ходит с женой Юрия Жирковой Инной. И почти рыдает от счастья, когда наши делают, казалось бы, невозможное.

lopyrevavika Дзюююююююбаааааааа! Ты - лучший!

Ксения Сухинова

kseniasukhinova Даааааа! Это победа! С победой страна!

Перед нами самая титулованная красавица мира Ксения Сухинова. 30-летняя «Мисс Мира-2008» все также роскошна: 83-60-91 см при росте 178 см. И разумеется она болеет за российскую сборную. А в перерывах смотрит и на игру Бразилии, за которую тоже имеет право болеть — они ведь пока не против нас.