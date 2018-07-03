2018-07-03T22:39:32+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Водянова, Бюндхен, Лима: Как топ-модели и королевы красоты болеют за свои команды на ЧМ-2018

Длинноногие красотки активно поддерживают свои сборные, а заодно сводят с ума футбольных фанатов
Петр СИМОНОВ
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Неизвестно, встретятся ли наши футболисты с бразильскими, зато виртуально соседствуют их горячие болельщицыНеизвестно, встретятся ли наши футболисты с бразильскими, зато виртуально соседствуют их горячие болельщицы
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Праздник футбола продолжается, да так, что никто не мог вообразить. Впрочем, за непредсказуемость это футбол и обожают. Команда России устраивает своим болельщикам невероятный праздник, чего не сказать о сборных-фаворитах мундиаля Португалии, Аргентины, Германии и (!) Испании.

Что творится с ликующими болельщиками команд-победительниц, передают все СМИ уже третьи сутки подряд. Те, кто потерпел поражение, тихо уезжают, благодаря Россию за гостеприимство. А мы решили взглянуть на поклонниц футбола, чьи сборные продолжают борьбу на ЧМ-2018. Эти девушки и их красота признана миллионами. Так вышло, что самые активные болельщицы среди топ-моделей и королев красоты родом из России и Бразилии. Неизвестно, встретятся ли наши футболисты с бразильскими, зато виртуально соседствуют их горячие болельщицы.

Изабель Гулар

Изабель Гулар — одна из обладательниц контракта с самым крутым бельевым брендом мира Victoria's Secret. 33-летняя бразильянка имеет умопомрачительные параметры: 83-60-89 см при росте 177 см. Изабель и все ее великолепие не просто болеют за сборную Бразилии перед экраном телевизора или телефона.

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BodyByIza Sending all my support
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Бразильская топ-модель прилетела в Россию на матч сборной с Сербией и следила за ходом игры с трибун стадиона «Спартак».

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Raise positive vibrations for today s match Desejando
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Гулар не забывает о том, что за команду надо болеть, где бы она не находилась в момент матча.

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Matchday Sending all my support to the boys in St Petersburg!
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Жизель Бюндхен

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gisele
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Одна из самых известных в мире топ-моделей — Жизель Бюндхен. Ей уже 37 лет, но блондинка по-прежнему в строю, хоть уже и бывший ангел Victoria's Secret. Она потрясающая, и форм своих не теряет: 86-61-86 см при росте 180 см и весе в 60 кг. И она неравнодушна к футболу. Не только потому, что ее муж Том Брэди тоже спортсмен, хоть предпочитает и не классический футбол, а американский.

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Vamos Brasil-sil-sil!!!
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В интервью СМИ Жизель напомнила, насколько на ее родине велика любовь к этому виду спорта: «Футбол всегда был важной частью культуры Бразилии. Я помню, когда я переехала в США, все говорили: «Боже мой, ты из Бразилии! А там такие игроки!» Они прославляют Бразилию. Люди здесь повернуты на футболе. Это настоящая страсть!».

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Torcida organizada!! Vai Brasil!!!
1119439 отметок «Нравится»6857 комментариевInstagram

Было бы удивительно, если бы красавица Жизель не следила за успехами ее сборной на чемпионате мира.

Адриана Лима

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Can t wait to see our brand
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Еще одна славная на весь мир бразильская топ-модель и ангел Victoria's Secret всем сердцем и душой за футболистов национальной сборной.

Шикарная фигура 37-летней Адрианы Лимы с годами все прекраснее: 86-61-89 см при росте 178 кг и весе в 50 кг. Согласитесь, что Адриана в коротких шортах и в футболке сборной выглядит еще сексуальнее, чем в белье Victoria's Secret ?

Адриана Лима

Адриана Лима

Лима увлекается футболом не только раз в 4 года в дни ЧМ, она официально болеет за миланский «Интер».

Адриана Лима

Адриана Лима

Футбол Адриана любит во всех отношениях. У нее даже был роман с немецким футболистом Сами Хедирой.

Адриана Лима

Адриана Лима

Алессандра Амбросио

alessandraambrosioalessandraambrosio
Eu sou brasileira , com muito orgulho e muito amor !!!!
201944 отметок «Нравится»1016 комментариевInstagram

Одна бразильянка красивее другой. Известнейшая топ-модель и коллега предыдущих героинь по Victoria's Secret. Ее успех при таких то параметрах неудивителен: 86,5-58,6-86,5 см при росте 176 см и весе в 51 кг.

alessandraambrosioalessandraambrosio
Rumo ao Hexa
263018 отметок «Нравится»1273 комментариевInstagram

37-летняя Алессандра с удовольствием смотрит на то, как спортсмены команды отстаивают честь страны на ЧМ-2018. И ради того, чтобы ощутить всю гамму чувств, прилетела в Россию.

alessandraambrosioalessandraambrosio
Torcida Organizada
200003 отметок «Нравится»661 комментариевInstagram

О, эти микрошорты!

alessandraambrosioalessandraambrosio
From Russia with
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Алессандра не могла не посетить главную достопримечательность Москвы.

Изабели Фонтана

isabelifontanaisabelifontana
London 2014
57471 отметок «Нравится»558 комментариевInstagram

Замыкает пятерку знойных бразильянок Изабели Фонтана. И она тоже ангел. Все топ-модели из Бразилии попадают в ряды моделей Victoria's Secret, что очень и очень почетно в модном миру.

isabelifontanaisabelifontana
VAI BRASIL!!!! GO BRAZIL!
88079 отметок «Нравится»1704 комментариевInstagram

34-летняя Изабели выточена идеально: 86-60-90 см при росте 177 см и весе 53 кг. Фантастические формы в желто-зеленой футболке выглядят очень сексуально.

isabelifontanaisabelifontana
MOSTRA A TUA FOR A BRASIL!
52855 отметок «Нравится»400 комментариевInstagram

А что скажут в ответ наши красавицы, которые ценятся не меньше бразильянок, если не больше? У нас в России красотка каждая первая! Стоит только выйти на улицы городов, сразу убедишься! И все футбольные болельщики, пожаловавшие на ЧМ-2018, говорят об этом в унисон.

София Никитчук

24-летняя «Мисс Россия-2015» стала королевой красоты не только в нашей стране, у Софии Никитчук есть титул вице- «Мисс Мира-2015» - из соотечественниц такого до нее никто не достигал, кроме еще одной красавицы, о которой к расскажем в самом конце.

София Никитчук - «Мисс Россия-2015» Фото: Иван МАКЕЕВ

София Никитчук - «Мисс Россия-2015»Фото: Иван МАКЕЕВ

София же болеет за нашу сборную на каждом матче. И не сомневается в том, что наши могут! Даже с такими гигантами футбола, как испанцы!

София Никитчук Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

София НикитчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Горячей брюнетки очень не хватает на трибунах. С такой поддержкой наши «порвут» кого угодно! Никитчук нужно срочно на стадион 7 июля!

София болеет за нашу сборную на каждом матче Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

София болеет за нашу сборную на каждом матчеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Водянова

Если бы 36-летняя мать пятерых детей и по совместительству одна из лучших в мире топ-моделей не прилетела на родину болеть за наших, многие бы удивились.

Наталью Водянову можно было не только увидеть в обнимку с мячами в день открытия чемпионата.

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Goodmorning World Cup
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Модель и благотворительница была на трибунах вместе со старшими детьми.

natasupernovanatasupernova
Россия, мы с тобой!
68949 отметок «Нравится»314 комментариевInstagram

И болела за страну, где бы не находилась.

natasupernovanatasupernova
Россия, бороться до последнего!
54272 отметок «Нравится»277 комментариевInstagram

Но также она была на церемонии открытия и выходила на поле как почетный гость.

natasupernovanatasupernova
Proud of my country today So honored to be representing Russia at this historic moment
94439 отметок «Нравится»473 комментариевInstagram

Кстати, несмотря на пять (!) беременностей, Водянова по-прежнему идеальна: 86,5-61-86,5 при росте 176 см.

Яна Добровольская

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Sunny Sunday!
5585 отметок «Нравится»48 комментариевInstagram

20-летняя «Мисс Россия-2016»Яна Добровольская из Тюмени продолжает штурмовать модные подиумы, ведь сложена она очень гармонично: 85-62-88 см при росте 174 см.

И главное спортивное событие мира Яна не пропускает. Она была на трибунах во время исторической победы сборной России над сборной Испании.

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Победа сегодня это самое настоящее ЧУДО!
3901 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

Стоило бы и Добровольской на трибунах, да с такими соседями примерить кокошник, она бы точно составила конкуренцию самой красивой болельщице.

Виктория Лопырева

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За это мы и любим футбол!
53950 отметок «Нравится»613 комментариевInstagram

Без блистательного посла Чемпионата мира по футболу обойтись в нашем материале просто невозможно. 34-летняя «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева, кажется, не пропускает ни одного матча по долгу службы.

lopyrevavikalopyrevavika
Such a special year for me!
60816 отметок «Нравится»387 комментариевInstagram

Ростовская блондинка выглядит потрясающе год от года. Свои формы она бережет: 98-64-92 см при росте 177 см и весе 55 кг. А болеть ходит в истинно российском атрибуте одежды:

lopyrevavikalopyrevavika
Things are hotting up at Luzhniki
91350 отметок «Нравится»541 комментариевInstagram

Любовь к футболу Лопыревой привил бывший муж Федор Смолов, на которого Вика любуется с трибун стадионов в статусе экс-возлюбленной, простившей все обиды. А болеть за наших модель ходит с женой Юрия Жирковой Инной. И почти рыдает от счастья, когда наши делают, казалось бы, невозможное.

lopyrevavikalopyrevavika
Дзюююююююбаааааааа! Ты - лучший!
54070 отметок «Нравится»353 комментариевInstagram

Ксения Сухинова

kseniasukhinovakseniasukhinova
Даааааа! Это победа! С победой страна!
16822 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

Перед нами самая титулованная красавица мира Ксения Сухинова. 30-летняя «Мисс Мира-2008» все также роскошна: 83-60-91 см при росте 178 см. И разумеется она болеет за российскую сборную. А в перерывах смотрит и на игру Бразилии, за которую тоже имеет право болеть — они ведь пока не против нас.

kseniasukhinovakseniasukhinova
Бразилия ведёт 1:0 А вы за кого болеете ??
20963 отметок «Нравится»209 комментариевInstagram
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