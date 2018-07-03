И.о. губернатора Ивановской области - президенту: Люди у нас небогатые, считают каждую копейку

СЕГОДНЯ 20:23 2018-07-03T20:32:21+03:00

Глава государства проверил, как помогают семье, обратившейся к нему на «Прямой линии»

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- Хочу начать с «Прямой линии», - это были первые слова, которыми Владимир Путин встретил в Кремле и. о. губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. - Люди задавали вопрос: в семье четверо детей, и они не смогли попасть в программу льготного кредитования...

Воскресенский к разговору был готов.

- Действительно, - начал он доклад без запинки. - Постановление правительства действует так, что если третий ребенок рождается, можно получить льготную ставку - 6%, если четвертый, то уже нельзя.

Президент - как это было и на «Прямой линии» 7 июня - недоуменно пожал плечами.

- Вы дали поручение правительству с этим разобраться, - продолжал Воскресенский. - Но у семьи Дмитрия вообще ставка очень высокая - 15%. Поэтому мы для семьи Дмитрия, и не только для него, создали спецпрограмму, чтобы перекредитоваться. Теперь любая семья у нас может прийти в уполномоченный банк, который с «дом.рф» работает, и получить ставку гораздо ниже. Например, семья Дмитрия договорилась о перекредитовании под 8,75%. У нас люди живут все-таки небогато и считают каждую копейку, поэтому, пока будет приниматься постановление правительства, эти месяцы семья Дмитрия и другие семьи будут платить меньше.

- Очень хорошо, - отреагировал президент. - Спасибо большое.

- Вам спасибо, что дали такое поручение, - сказал глава Ивановской области.

Потом Воскресенский рассказал о низких зарплатах («около 23 тысяч рублей сейчас») и плохих дорогах (только где-то 35% - «в нормативном состоянии».) А еще...

- У нас катастрофически не хватает медицинского транспорта, машин «Скорой помощи», - пожаловался Путину Воскресенский. - Не хватает и школьных автобусов. Просим нам здесь помочь.

Потом - видимо, чтобы доклад не казался таким уж грустным, - Воскресенский вынул красочный буклет.

- Кстати, в Иванове уникальный вокзал. Говорят, Сталин всерьез рассматривал возможность - из-за того, что Иваново - родина первых Советов, - переноса туда столицы РСФСР.

Путин на слова «уникален» и «Сталин» никак не отреагировал.

- Построили вокзал больше 10 тысяч квадратных метров. Что мы делаем с РЖД: это будет не только вокзал, но и галерея искусств и пространства для жителей города. Вот посмотрите, как он будет выглядеть, холлы огромные. Пожалуйста!

- Красиво, - наконец улыбнулся Путин.