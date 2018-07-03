Солдатская фляжка рассказала удивительную историю любви русского военнопленного

СЕГОДНЯ 20:33 2018-07-03T20:42:46+03:00

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Эта солдатская фляжка была обнаружена в 2006 году польскими поисковиками на месте немецкого концентрационного лагеря в городе Черск (в годы Первой мировой войны это была территория Пруссии). Поначалу находка ничем особенным не выделялась: обычная алюминиевая фляжка, которая была обязательным элементом экипировки бойца. Однако, когда артефакт очистили от грязи на лицевой стороне показался рисунок, сделанный с необыкновенным искусством. Неизвестный художник выгравировал любовную сцену: мужчина и его возлюбленная нежно обнимают друг друга. Красивая женщина с длинными вьющимися волосами прижалась к своему кавалеру и держит его за руку.

- Здесь чувствуется рука мастера, резьба наносилась с использованием нескольких разных техник, - считает Давид Кобялка сотрудник Института археологии и этнологии польской Академии наук. - Благодаря этому мы можем разглядеть многие важные детали. Например, небольшие усы, за которыми мужчина, видимо, очень тщательно ухаживал. На его голове папаха, которую казаки носили и в военное, и в мирное время. Такой головной убор мы видим на фотографиях русских военнопленных в Черске, которые делали немцы. Скорее всего, художник изобразил не абстрактную картинку, а себя и свою любимую. Женщина одета в дорогую и красивую одежду, но, в отличие от своего возлюбленного, она предстает перед нами босиком. На ее шее три нитки крупных бус. За влюбленной парой живописный ландшафт: пашня, холмы, кустарники - в общем, сельский идиллический пейзаж...

На обратной стороне фляжки несколько строк, написанных кириллицей: «Память Европейской войны 1914-15-16-1917 г. Память плена взят под Корцяновым 15 апреля 1915 года». Кроме того, на задней стороне вырезана монограмма из букв «О» и латинская «R». Вероятно, это инициалы владельца фляжки. Анализ показал, что буква О вырезана раньше, скорее всего это первая буква имени, а фамилия начинается на Р.

Это артефакт необыкновенной эмоциональной силы, по мнению польского исследователя находки. Судя по датам, казак провел в концлагере длительный срок, последняя дата - 1917 год. Значит, с того момента, как он попал в плен, прошло, как минимум, больше полутора лет. Вероятно, он сильно тосковал по своей любимой и потратил много часов, чтобы с такой тщательной прорисовкой вырезать картинку, которая связывала бы его с прошлой жизнью. Это не так просто, учитывая, что условия жизни были очень тяжелыми, в лагере царила антисанитария, пленные голодали, при этом их активно использовали на принудительных работах (они строили лагерь и вкалывали на прусских помещиков).

Дальнейшая судьба солдата с инициалами О. и Р., судя по всему, была трагична. Скорее всего, он погиб во время эпидемии брюшного тифа, которая свирепствовала в Черском концлагере в 1917-1918 годах. По разным оценкам, за 5 лет существования лагеря там погибло от 4993 до 8503 военнопленных. Иначе сложно объяснить, почему художник расстался со своей фляжкой, которая так была ему дорога. Кроме того, мы знаем, что вещи людей, погибших от заразных заболеваний, закапывали или уничтожали, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Судя по всему, фляжка проделала этот печальный путь.

С момента, когда фляжка стараниями военнопленного русского солдата превратилась в произведение искусства, прошло 100 лет. Но она увековечила чувства двух влюбленных из нашего далекого прошлого. Ученые не теряют надежды разыскать потомков русских Ромео и Джульетты времен Первой мировой войны. Шансов на это, конечно мало, минувший век был бурным для нашей страны. Но небольшая надежда есть. Казак, резчик по металлу, художник, инициалы О. Р., дата пленения, место расположения концлагеря - какие-то зацепки все-таки есть.

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