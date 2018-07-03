Волшебная гора и глубокие реки

СЕГОДНЯ 21:39 2018-07-03T21:50:41+03:00

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Среди них - "Сулейман-гора" Елизаветы Стишовой, показанная ранее на фестивале в Торонто и награждённая многими наградами, в том числе призами жюри и публики на фестивале Пинъяо в Китая - статусном совместном предприятии Марко Мюллера и Цзя Джанке. Это очень уверенный дебют, снятый в Киргизии на соответствующем языке и отвечающий всем требованиям фестивальной ликвидности - отсюда и такая завидная фестивальная судьба. В числе главных героев фильма, отвечающего приметам сразу нескольких жанров, от роуд-муви и семейной драмы до плутовской комедии - несколько малахольная прорицательница Жыпара, в первой сцене забирающая маленького мальчика из детдома с целью выдать его за своего сына, чтобы вернуть непутёвого мужа по прозвищу Карабас. У того, впрочем, уже имеется вторая - молодая - жена, вдобавок на сносях. Вместе они пытаются как-то устроиться в этой жизни у подножия величественной и магической Сулейман-горы, но ее таинственных сил все же не хватает героям, чтобы не прибегать к обману и воровству. И Жыпара, и особенно Карабас отличаются порядочной степенью инфантильности, почти не свойственной их малолетнему "сыну" Улуку. Мотив «их поменяли местами» объединяет "Сулейман-гору" с фильмом-участником главного конкурса, «Подбросы», где тоже сложно понять настоящая мать решает усыновить собственного ребенка или ее фейк.

"Сулейман-гора" Елизаветы Стишовой

Фильм-участник того же конкурса "Глубокие реки" Владимира Битокова (один из победителей конкурса "Кинотавр. Дебют") рисует страшный патриархальный мужской мир кабардинской деревни, в которой, видимо, мало что изменилось за последние двести лет, и в которой мужчины без перерыва рубят лес, а женщины так же без перерыва готовят похлёбку. Жизнь разнообразят только кровавые потасовки братьев с соседями, которые хотят завладеть лесом и женщиной. Но вот в этот замкнутый мирок входит городской младший брат дровосеков, не понимающий в местных порядках вообще ничего, что кладет начало борьбе старого и нового. У нового, по мнению автора, в этих суровых краях нет шансов. В заброшенной кабардинской деревне, полной архаичных дремучих страстей и животной жестокости, ученик Александра Сокурова силится отыскать пространство новой трагедии, но нельзя сказать, что находит.

"Глубокие реки" Владимира Битокова

И ещё один фильм с российским участием и на русском языке в этой программе - "Хрусталь" Дарьи Жук. Автобиографическая повесть о белорусской девушке из лихих 90-х, мечтающей уехать в Чикаго, чтобы стать там диджеем, но вынужденной ездить в деревню, чтобы в чужом доме караулить звонок из консульства. Иначе в этом замшелом мире в Америку не попасть. Добрые люди, со скрипом согласившиеся ее терпеть в своем доме, оказываются слегка оборотнями - но не настолько, чтобы превратить эту лирическую повесть в зомби-хоррор, хотя этот жанр как нельзя лучше подходит для таких хрустальных сюжетов.