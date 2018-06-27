СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-26T22:01:05+03:00

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Действующие чемпионы мира по футболу, команда Германии, на турнире в России оказалась в числе тех, кто неожиданно столкнулся с проблемами. Проиграв Мексике в стартовой игре турнира, они немного усложнили вопрос выхода в 1/8 финала ЧМ-2018. И вопрос должен быть, в теории, "закрыт" только в последней игре с командой Кореи. Сборная Бразилии должна же все свои вопросы решить в матче против Сербии на стадионе "Спартак" в Москве. "КП" анонсирует расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 27 июня.

Группа Е

17:00 Екатеринбург Мексика — Швеция

17:00 Казань Южная Корея — Германия

Команда Германии пока что на этом чемпионате мира не выглядит "на голову сильнее" своих соперников. На счету команды Йоахима Лева - поражение 0:1 от Мексики и героическая победа на последних минутах 2:1 в поединке со шведами. Чтобы пройти в 1/8 финала, им нужно просто спокойно сыграть в Казани с корейцами, которым особо уже ничего не нужно на этом турнире. Мексиканцы же будут экзаменовать шведов после двух побед на старте турнира. При этом, расклад в группе таков, что они не до конца за собой застолбили место в 1/8 финала, поэтому и им тоже важно отыграть хорошо встречу с Швецией в Екатеринбурге.

Группа F

21:00 Москва Бразилия — Сербия

21:00 Нижний Новгород Швейцария — Коста-Рика

Сборные Бразилии и Швейцарии после двух встреч с 4 баллами возглавляют группу. И им нужно не потерять очки в своих поединках, чтобы пройти в плей-офф. Однако же сербы, если обыграют на стадионе "Спартак" бразильскую команду, смогут оставить пятикратных чемпионов мира без 1/8 финала. Коста-Рика в этом квартете - обычный статист, который ни на что не влияет.

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