Сербия - Бразилия 27 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-27T04:57:56+03:00

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Сборная Сербии в случае победы над Бразилией может произвести одну из главных сенсаций ЧМ, оставив без плей-офф одного из фаворитов. Бразильцы же, выиграв у Коста-Рики в прошлом туре, должны будут сделать программу-минимум в поединке на стадионе "Спартак" в Москве - просто не проиграть сербам в последнем туре. И все, место в 1/8 финала - у них. "КП" - о главных моментах матча ЧМ-2018 Сербия - Бразилия.

Статистика личных встреч Сербия - Бразилия 27 июня 2018

Первый и пока единственный раз эти команды играли между собой в 2014 году. Тогда, 6 июня, бразильцы готовились к домашнему чемпионату мира и одержали победу со счетом 1:0 в Сан-Паулу.

Прогнозы на матч Сербия - Бразилия 27 июня 2018

Сборная Бразилии - фаворит матча 3 тура ЧМ-2018 против команды Сербии.

Трансляция матча Сербия - Бразилия 27 июня 2018

Трансляция матча Сербия - Бразилия 27 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 21:00 по московскому времени.