2018-06-26T15:37:18+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

На чемпионате мира по футболу 2018 ФИФА заменит мяч "Красава" "Мечтой" в плей-офф турнира

Поединки 1/8 финала начнутся с 30 июня
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Офицаильный мяч для плей-офф ЧМ-2018 назвали "Мечта" - русское название для чемпионата мира в РоссииОфицаильный мяч для плей-офф ЧМ-2018 назвали "Мечта" - русское название для чемпионата мира в РоссииФото: Предоставлено организаторами
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За два дня до окончания матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 ФИФА представила новый мяч, которым будут продолжены игры турнира, начиная со стадии 1/8 финала. Если сейчас в деле "Красава", то на смену ему приходит "Телстар Мечта". Причем, официальное название прямо так и написано латиницей - "Mechta", как на русском языке.

Новый мяч отличается яркой расцветкой панелей, которые выполнены в красном, черном и оранжевом цветах. Все это - знак страстей, которые кипят в матчах ЧМ-2018 в России.

- Разрабатывая «Telstar Мечта», мы сохранили те же инновационные дизайнерские элементы, что и с Telstar 18, и переосмыслили их, создав мяч, который идеально отражает невероятное давление и в то же время все те возможности, которые ощущают игроки во время игр стадии плей-офф чемпионата, - рассказал представитель фирмы-производителя Adidas Дин Локес.

На этом турнире уже были побиты рекорды мячом "Телстар", который носит еще название "Красава". 14 голов забили команды 24 июня в трех играх. Встречи плей-офф чемпионата мира начнутся с 30 июня. Первой игрой будет поединок Уругвая и Португалии в Сочи на стадионе "Фишт". Наша же команда впервые в истории дошедшая до 1/8 финала как команда России, свой матч проведет на следующий день. 1 июля Россия сыграет против Испании в Москве на стадионе "Лужники".

Матч ЧМ-2018 продлятся вплоть до 15 июля, когда состоится финальный поединок ЧМ-2018.

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