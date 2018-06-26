2018-06-26T18:08:21+03:00
Политика

Евгений Примаков: «У Украины — очередной самострел»

Евгения Примакова, известного телеведущего, внука и тезку бывшего премьера России, в Киеве не пустили на конференцию ОБСЕ о свободе слова и плюрализме...
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Евгений Примаков.Евгений Примаков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Звонок «Комсомолки» застал Евгения Александровича в зале вылета аэропорта Борисполь, где он ожидал свой обратный вечерний рейс, которым собирался возвращаться после выступления в столице Украины.

- Представитель ОБСЕ гарантировал мне возможность такого выступления в Киеве. Мы проверили. Ни в каких базах информационных данного государства я не фигурировал. Так уж вышло, что ни в Крыму, ни на Донбассе после февраля 2014-го я не был. Потому и прилетел. Я собирался поднять вопрос о том, как на Украине соблюдаются права журналистов на освещение происходящего в стране. Разумеется, предполагал обсудить судьбу главы «РИА Новости - Украина» Кирилла Вышинского, задержанного за свою профессиональную деятельность. И о том, что журналисты — не комбатанты. Нельзя хватать и волочить в кутузку за то, что человек выполняет свою работу — надо вести диалог.

Никакой страшной беды со мной нет. Беда — с украинской стороной. У них очередной самострел. И они не понимают этого.

Конкретных обвинений мне предъявлено не было.

Отмечу, что украинские пограничники были вежливы. Документ, в котором я расписался, когда у меня изъяли паспорт до моего вылета, был на русском языке — и там был пункт, что вся информация мне доведена на русском. Так же, как журналистке Поле Слиер из «Раша Тудей» все довели на английском. Она, кстати, уже улетела.

Примакову и Слиер запрещен въезд на территорию Украины на 5 лет - постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич уже осудил такое странное и циничное решение.

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