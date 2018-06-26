РЕН ТВ покажет фестиваль памяти Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-26T18:48:28+03:00

23 и 24 июня в Новгородской области прогремел фестиваль «КИНОпробы. Solstice», приуроченный ко дню рождения Виктора Цоя. Уже в это воскресенье, 1 июля, зрители РЕН ТВ увидят телеверсию музыкального события

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В это воскресенье РЕН ТВ сделает подарок всем тем, кто не смог добраться до аэродрома «Окуловка» на минувших выходных. Зрители канала смогут увидеть главные моменты «КИНОпроб»-2018 и услышать живые выступления популярных российских музыкантов. Каждый исполнитель представит как минимум по одной кавер-версии песен группы «Кино».

«КИНОпробы. Solstice» – прямой наследник легендарных «КИНОпроб», которые прошли в 2000 году. Тогда, через десять лет после смерти Виктора Цоя, десятки крупнейших рок-звёзд стран СНГ приняли участие в записи двойного трибьют-альбома, а также сыграли аншлаговые концерты в московском СК «Олимпийский» и Ледовом Дворце в Петербурге. В прошлом году «КИНОпробы» были возрождены в новом месте и новом формате – и превратились в летний фестиваль на открытом воздухе.

В программе фестиваля – выступления «Би-2», «ДДТ», «Алиса», Леонида Агутина, «25/17», Сергея Бобунца, «КняZz», «Калинов Мост», «Louna», «Сети», Нейромонаха Феофана, «Mordor», «Аффинаж». Компанию российским музыкантам составят гости из Латвии «Brainstorm» и немецкие звёзды фолк-индастриала «Tanzwut».

Смотрите телеверсию фестиваля «КИНОпробы. Solstice» в воскресенье, 1 июля, в 00:00 на РЕН ТВ.