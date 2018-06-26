Прикоснуться к прошлому: необычная история привычных вещей

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-26T20:42:07+03:00

Как развивалась современная культура? Где ее истоки? Если хорошо присмотреться, узнать о своем прошлом мы можем благодаря самым обычным на первый взгляд вещам.

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На самом деле, примеров человеческих творений с необычной судьбой великое множество, и вот лишь некоторые из них.

Wi-Fi

За свою не очень долгую историю Wi-Fi проник практически в каждый уголок мира – от больших городов до вершин горных хребтов. Однако возможности загружать фото в Instagram, стоя на Эвересте, у нас могло бы не быть, если бы в конце прошлого века австралийский физик Джон О’Салливан не пытался найти микроскопические черные дыры. Вдохновение посетило ученого, когда он прочитал в трудах Стивена Хокинга о том, что черные дыры размером с атомную частицу могут испаряться, излучая при этом радиосигналы. Вместе со своими коллегами О’Салливан решил проверить эту теорию и создал устройство, призванное улавливать волны из космоса. К сожалению, проект не увенчался успехом, но применение необычному изобретению найти все же удалось. В 1992 году ученый устроился на работу в компанию, которая пыталась запустить беспроводную компьютерную сеть, и подключил свой прибор к системе. Так и появился Wi-Fi.

Сегодня значок Wi-Fi можно встретить в любой точке мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вендинговый аппарат

Напитки, закуски, газеты, игрушки и контактные линзы – и это еще далеко не все товары, которые можно приобрести, воспользовавшись вендинговым аппаратом. Мир буквально сходит по ним с ума, например, в Японии 1 такая машина приходится на 23 человека. Тем не менее на заре своей истории торговые автоматы должны были не упрощать жизнь людей, а наоборот – ограничивать их возможности. В I веке н.э. в Римской империи существовала серьезная проблема – прихожане в храмах использовали слишком много святой воды. На помощь пришел Герон Александрийский, греческий математик и механик. Он придумал и построил машину, в которой была прорезь для монет. Монета попадала на рычажок, открывавший клапан, выпускающий струю воды. После смерти Герона его изобретение было забыто, и первый современный вендинговый аппарат появился в Англии только в 1880-х годах.

Автоматы по продаже всего что душе угодно стали частью японской культуры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свечи для торта

Какой детский (да и взрослый) день рождения обходится без задувания свечей на торте? А ведь зародился этот праздничный обычай еще в Древней Греции среди почитателей Артемиды. Каждый шестой день месяца на алтарь храма богини луны и охоты греки возлагали медовый пирог «лунной» формы и вставляли в него свечи, пламя которых символизировало сияние небесного тела. Когда свечи задувались, облако дыма доставляло желания присутствующих Великим Богам. В привычном нам виде традиция появилась около трехсот лет назад в Германии, и с тех пор распространилась практически по всему миру.

Карусель

Игрушечные лошадки, бегающие по кругу при свете сказочных огней с маленькими наездниками в седле, – еще один незабываемый образ из детства. Но создавалась карусель совсем не для детей. Началась ее история в Средневековой Европе, во времена рыцарей, которые практиковали свое боевое мастерство с помощью необычной игры. Они ездили по кругу и кидали друг в друга мячи, стараясь при этом увернуться от бросков противников. Это упражнение оказалось настолько эффективным, что для него был придуман специальный «тренажер», получивший название «carosello», что по-итальянски означало «маленькая битва». Постепенно карусели перестали быть рыцарским снарядом и стали излюбленным развлечением простого люда. Усовершенствованные и преобразившиеся, они и сегодня сохраняют свою популярность.

Карусель в исторической части Лондона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беговая дорожка

Если занятия на беговой дорожке когда-либо напоминали вам пытку, в эти моменты вы были гораздо ближе к истине, чем можете себе представить. Этот спортивный тренажер до обнаружения его фитнес-свойств в 1952 году выполнял множество разных функций, но ни одна из них не доставляла людям удовольствие. Еще около 4000 лет назад беговые дорожки использовались как устройство для получения энергии – ставили на них тогда и людей, и животных. Гораздо позже, в 1818 году снаряд применялся в тюрьмах в качестве наказания для заключенных, а заодно для того, чтобы те мололи зерно и обеспечивали работу водных насосов. Впрочем, подобная практика была в ходу недолго – общественности подобный способ «перевоспитания» показался слишком жестоким. И только в середине XX века доктор Роберт Брюс обнаружил, что занятия на беговой дорожке помогают предотвратить болезни сердца и сосудов, что способствовало их популяризации в качестве фитнес-упражнения.

Боулинг

История боулинга насчитывает более 5 тысяч лет, по крайней мере, на это указывает находка археологов в египетской гробнице, датируемой примерно 3200 годом до н.э. На территории захоронения были обнаружены 9 камней, расставленных как современные кегли, и каменный шар. Позже, около 2000 лет назад, боулинг был популярен среди римских легионеров, а в III веке н.э. игра приобрела сакральный смысл. В Германии того времени кегли олицетворяли язычников, и прихожане храмов сбивали их шарами, чтобы очиститься от грехов. Однако постепенно обряд приобрел светский, развлекательный характер и полюбился сначала народам Европы, а затем – всего мира.