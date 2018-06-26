Киев объяснил Москальковой, почему ее не пустили к Максиму Одинцову: «Наше посещение украинского заключенного в Омске - это «не считается»

СЕГОДНЯ 20:13 2018-06-26T20:51:59+03:00

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Визит нашего уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в столицу Украины обернулся скандалом. Хотя ранее лидеры двух стран в телефонной беседе договорились, что национальные обмудсмены посетят своих заключенных и ознакомятся с условиями их содержания: украинцев - в России, россиян - на Украине. И мы свою часть обещания начали выполнять. 16 июня Москалькова в сопровождении консула незалежной посетила в Омске украинского заключенного Дмитрия Штыбликова, осужденного за подготовку диверсий в Крыму.

И вот теперь Москалькова прибыла в Киев, намереваясь встретиться в Лукьяновском СИЗО с российским военнослужащим Максимом Одинцовым. (Его сцапала СБУ в ноябре 2016 года на Херсонщине, когда мужчина в компании сослуживца пытался получить восстановить украинский диплом об образовании). Но от ворот СИЗО омбудсмену дали поворот. Подробности сама Москалькова рассказала в эфире Радио «Комсомольская Правда».

- Почему вам отказали во встрече с Одинцовым в Киеве?

- Руководство ФСИН Украины сказало, что нужны еще «дополнительные разрешения от Министерства юстиции». Хотя в ноте, которую мы ранее получили от МИД Украины, достаточно определенно сказано: исходя из принципа паритетности, уполномоченный России должен согласовывать посещение лишь с офисом своего коллеги - уполномоченного по правам человека Украинской Рады.

- Но ведь ранее в Омске украинский консул с вашим участием своего «зека» посетил.

- Да, осужденный Штыбликов был в списке Людмилы Денисовой (украинского омбудсмена — ред.). Значит, в Киеве должен быль быть допущен наш консул и я к посещению гражданина России: он обозначен в моем «зеркальном списке». Но Денисова полагает, что посещение в Омске — это «не считается». И что дальше посещения должны быть одновременные: она видится в России с осужденными из своего списка, и тогда я могу встречаться с другими гражданами РФ, которые находятся под стражей на Украине. Однако такой подход нарушает паритетность!

- Но вы госпожу Денисову поставили в известность об этой поездке в Киев?

- Да, я ей сообщала о том, что вылетаю туда. Тем не менее, здесь не было ее представителей ни в каком виде.

- С другими российскими заключенными на Украине вам тоже не удалось встретиться?

- Я, согласно договоренности, имела возможность «зеркально» обсуждать посещение лишь одного гражданина России. В Киеве сейчас шесть россиян, которые содержатся в СИЗО. Но я просила именно за Одинцова, потому что перед задержанием он был прооперирован на плечевой сустав в Санкт-Петербурге, не прошел реабилитацию. И на момент задержания, когда я его посещала в Николаевском СИЗО на Украине, он требовал медицинской помощи. У него были сильные боли руки. Я просила, чтобы ему разрешили получить от родственников необходимое лекарство. Сейчас важно было бы увидеть, нужна ли ему медицинская помощь, соблюдаются ли условия и порядок содержания под стражей. Но, увы, этого не произошло.

- Что-либо известно о захваченном Украиной экипаж российского траулера «Норд»? Они находятся на территории Украины, но не могут вернуться домой.

- Ситуация парадоксальная. Украинский суд вынес решение о возвращении им российских паспортов. И он однозначно принимает позицию, что все члены экипажа являются гражданами России. Одновременно попытки доказать, что у них есть гражданство Украины, не увенчались успехом. Никогда документов, подтверждающих, что они вступали в гражданство, украинских паспортов — у них не было найдено. Удерживать граждан России вопреки международным правилам о воссоединении семьи, запрещать им возвращаться домой в семью в течение четырех месяцев - это грубое нарушение международного и национального законодательства. Я буду обращаться к президенту Украины с просьбой, чтобы члены экипажа не удерживались на территории страны и имели возможность вернуться домой в свои семьи.

- Есть информация по Кириллу Вышинскому (главный редактор РИА «Украина», арестованный за якобы «госизмену»)?

- Мы говорим о нем все время. Я постоянно прошу содействия в посещении Вышинского и в его освобождении из-под стражи. Те обвинения, которые ему предъявлены, абсолютно надуманные с точки зрения уголовного законодательства. Он задержан и находится под стражей фактически за свою профессиональную деятельность, что является нарушением права на свободу слова. Поскольку я не получала ранее поддержки [Киева] в плане посещения, Людмила Денисова по моей просьбе посетила его и достаточно подробно описала порядок и условия содержания под стражей, состояние здоровья. У него в камере есть горячая вода, есть спальное место. Он не обращался за экстренной медицинской помощью. Та помощь, которая ему требовалась, была оказана (со слов Денисовой). Но мне хотелось бы лично его увидеть и убедиться, что у него все в порядке, если к этой ситуации применимы такие слова.