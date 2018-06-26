Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: "Матч выдался скучным, потому что всех устраивал результат"
Французской команде удалось при минимальных усилиях завершить свои выступления на групповом этапе чемпионата мира и пройти спокойно в плей-офф. Правда, ценой стала невыразительная ничья 0:0 с командой Дании. Наставник французов Дидье Дешам после игры проанализировал эту встречу, раскрыв причины невзрачной игры, которая была на поле.
- Сегодня матч был немного скучным, потому что всех устраивал результат. Никаких рисков неоправданных нам сегодня не хотелось. Мы добились результата, который нам был нужен.
- Как оцените силу сборной Дании? Как далеко они зайдут?
- Я не говорил, что команды не хотели результата. Датчане хотели, может быть. Но чем ближе был конец, то, видимо, к концу игры они проявили осторожность. Они - не очень простая команда. Они защищаются плотным блоком и у них есть свои возможности.
- Почему Манданда сегоня был в воротах?
- После двух матчей Уго Льорису нужно было отдохнуть. Раньше он играл раньше по 3 матча на таких турнирах. Манданда хорош, но сложно предполагать, что у него буде еще один матч чемпионата мира. И он ответил на это отлично своей игрой на поле.
- Каковы ожидания от ЧМ для Франции?
- Через пару часов мы узнаем нашего соперника. Мы приехали сюда с большими ожиданиями. Нам было непросто, но мы вышли из группы первыми. Но мы добились того, чего хотели. Теперь у нас небольшая горочка, на которую надо взойти.
- Хотели бы сыграть против Аргентины в плей-офф?
- Остается дождаться результата. Я не могу повлиять на то, что произойдет дальше в другой группе у соперников.
Сборная Франции сыграет точно свой матч в Казани 30 июня. Соперник станет известен через пару часов.