Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: "Матч выдался скучным, потому что всех устраивал результат"

СЕГОДНЯ 20:44 2018-06-26T20:50:20+03:00

Наставник французов после ничьи с датчанами спешил последить за поединками, в которых определялся соперник по плей-офф

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Французской команде удалось при минимальных усилиях завершить свои выступления на групповом этапе чемпионата мира и пройти спокойно в плей-офф. Правда, ценой стала невыразительная ничья 0:0 с командой Дании. Наставник французов Дидье Дешам после игры проанализировал эту встречу, раскрыв причины невзрачной игры, которая была на поле.

- Сегодня матч был немного скучным, потому что всех устраивал результат. Никаких рисков неоправданных нам сегодня не хотелось. Мы добились результата, который нам был нужен.

- Как оцените силу сборной Дании? Как далеко они зайдут?

- Я не говорил, что команды не хотели результата. Датчане хотели, может быть. Но чем ближе был конец, то, видимо, к концу игры они проявили осторожность. Они - не очень простая команда. Они защищаются плотным блоком и у них есть свои возможности.

- Почему Манданда сегоня был в воротах?

- После двух матчей Уго Льорису нужно было отдохнуть. Раньше он играл раньше по 3 матча на таких турнирах. Манданда хорош, но сложно предполагать, что у него буде еще один матч чемпионата мира. И он ответил на это отлично своей игрой на поле.

- Каковы ожидания от ЧМ для Франции?

- Через пару часов мы узнаем нашего соперника. Мы приехали сюда с большими ожиданиями. Нам было непросто, но мы вышли из группы первыми. Но мы добились того, чего хотели. Теперь у нас небольшая горочка, на которую надо взойти.

- Хотели бы сыграть против Аргентины в плей-офф?

- Остается дождаться результата. Я не могу повлиять на то, что произойдет дальше в другой группе у соперников.

Сборная Франции сыграет точно свой матч в Казани 30 июня. Соперник станет известен через пару часов.