Полузащитник сборной Франции Н Голо Канте: "Для нас сегодня было важно остаться первыми в группе, что мы и сделали"
Сборная Франции и Дании в своей последней игре в группе сыграли вничью 0:0 в "Лужниках". И не удивительно, что лучшим футболистом встречи был назван игрок оборонительного плана - почетный титул по итогам матча получил игрок "Челси" Н Голо Канте. После матча он явился в пресс-центр "Лужников" на обязательную пресс-конференцию.
- Что означает для вас этот титул, "Игрок матча". В такой игре, которая не была нужна?
- Я ценю это, но это не главное. Сегодня было важно остаться на первом месте в группе. Сложно было создать возможности в игре, но мы в итоге добились чего хотели.
- Как ощущаете себя на первом месте в группе и каковы сложности?
- Зависит от того, с кем будем играть. Дания и мы понимали, что нужно всего очко для плей-офф, но было сложно найти лазейки для победы.
- Тебя устраивает роль в команде?
- Сегодня у нас хорошая команда, произведены были хорошие замены в матче. Остается теперь ждать, с кем мы будем играть дальше и подготовиться к этому поединку.
Сборная Франции сыграет точно свой матч в Казани 30 июня. Соперник станет известен через пару часов.