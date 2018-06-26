2018-06-26T20:49:04+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Полузащитник сборной Франции Н Голо Канте: "Для нас сегодня было важно остаться первыми в группе, что мы и сделали"

Лучший футболист матча Дания - Франция подвел итоги поединка в "Лужниках"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Н Голо Канте в борьбе за мяч с игроком сборной Дании.Н Голо Канте в борьбе за мяч с игроком сборной Дании.Фото: REUTERS
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Сборная Франции и Дании в своей последней игре в группе сыграли вничью 0:0 в "Лужниках". И не удивительно, что лучшим футболистом встречи был назван игрок оборонительного плана - почетный титул по итогам матча получил игрок "Челси" Н Голо Канте. После матча он явился в пресс-центр "Лужников" на обязательную пресс-конференцию.

- Что означает для вас этот титул, "Игрок матча". В такой игре, которая не была нужна?

- Я ценю это, но это не главное. Сегодня было важно остаться на первом месте в группе. Сложно было создать возможности в игре, но мы в итоге добились чего хотели.

- Как ощущаете себя на первом месте в группе и каковы сложности?

- Зависит от того, с кем будем играть. Дания и мы понимали, что нужно всего очко для плей-офф, но было сложно найти лазейки для победы.

- Тебя устраивает роль в команде?

- Сегодня у нас хорошая команда, произведены были хорошие замены в матче. Остается теперь ждать, с кем мы будем играть дальше и подготовиться к этому поединку.

Сборная Франции сыграет точно свой матч в Казани 30 июня. Соперник станет известен через пару часов.

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