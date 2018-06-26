2018-06-26T22:36:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Франция и Дания бесцветно прошли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018

Поединок прошел в Москве на стадионе "Лужники" и завершился вничью 0:0
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Франции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.Сборная Франции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.Фото: REUTERS
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Сборная Франции заодлго до матча против команды Дании обеспечила себе право на выход в 1/8 финала чемпионата мира. Датчане же должны были "оглядываться" на то, как играют Австралия и Перу в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт".

И до поры до времени на стадионе "Лужники" была неплохая игра, местами осторожная. И пришедшим на игру болельщикам все нравилось. Датчане яростно реагировали на каждую атаку своих. Фанаты из северной страны отказывались садиться на свои места и принципиально болели за своих, не усаживаясь на сидения. Французы же мелькали кто с багетами, кто в треуголках Наполеона.

Но вот сборная Перу в Сочи забила первый гол в ворота Австралии. Страсть в "Лужниках" на поле начала стихать. Прошло еще немнного времени и в далеком южном Сочи перуанцы забили второй мяч. Последние 30 минут матча можно было вообще не играть. Счет 0-0 полностью устраивал Данию и Францию, счет 2-0 в Сочи радовал команду Перу и отправлял досрочно домой Австралию.

Под конец матча трибуны, а на игру пришли 78 011 человек, уже начали свистеть в адрес игроков. Мол, где же футбол? Спасали ситуацию веселые и бодрые фанаты сборной Дании, которым уже после финального свистка аплодировали игроки датской команды.

Франция бесцветно сыграла вничью с Данией 0-0 и теперь сыграет в 1/8 финала. "Северяне" тоже идут дальше, а Перу и Австралия едут домой по итогам группового этапа.

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Сборная Франции и Дании в своей последней игре в группе сыграли вничью 0:0 в "Лужниках". И не удивительно, что лучшим футболистом встречи был назван игрок оборонительного плана - почетный титул по итогам матча получил игрок "Челси" Н Голо Канте. После матча он явился в пресс-центр "Лужников" на обязательную пресс-конференцию. (подробности)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: "Матч выдался скучным, потому что всех устраивал результат"

Французской команде удалось при минимальных усилиях завершить свои выступления на групповом этапе чемпионата мира и пройти спокойно в плей-офф. Правда, ценой стала невыразительная ничья 0:0 с командой Дании. Наставник французов Дидье Дешам после игры проанализировал эту встречу, раскрыв причины невзрачной игры, которая была на поле. (подробности)

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