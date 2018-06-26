Вена, Париж, Берлин переселились в Россию

26 Июнь 23:54 2018-06-27T00:00:01+03:00

Сегодня в Вене за каждым углом – на узких улочках, на торговом променаде, в парке рядышком со скульптурой вдохновенного Иоганна Штрауса – бурление погруженных в игру фанатов. Фото: Александр МИЛКУС

Обозреватель "КП" Александр Милкус о том, как России удалось разбить отрицательные стереотипы о себе

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То, что российские города – особенно те, где чемпионат мира проходит, подобрели, развеселились, забурлили – писано-переписано. И хорошо, что люди так рьяно и радостно взялись разноплеменным болельщикам помогать.

Но я неожиданно оказался в России, прогуливаясь по центру Вены. Рядом с дворцом Хофбург – давней резиденции австрийских королей тихий понедельничный вечер разрезают стройные крики: «Россия! Россия!». Хотя и с явными немецким акцентом.

Заворачиваю за угол. На покрытой брусчаткой площади лавки со столами. Пиво на картонных подставках. А за ними - въехавший на тротуар грузовик. На грузовике под навесом громадный экран с зеленым полем. И бегающие по этому полю фигурки.

Причем, экранов два. Прагматично. С противоположной другая пивная. И там свои зрители. Время от времени всплывает заставка «Россия». И заставка чемпионата мира. В перерыве игры – репортажи из нашей страны. Бодрые ведущие (даже если говорят о проблемах своей команды). Разудалые болельщики в кадре.

Сегодня в Вене за каждым углом – на узких улочках, на торговом променаде, в парке рядышком со скульптурой вдохновенного Иоганна Штрауса – бурление погруженных в игру фанатов.

Разговариваю со знакомыми из Берлина, Парижа, Варшавы, Копенгагена – и там такая же обстановка. Небольшие городки, города побольше. Все - в телеэкранах. А они сейчас не просто игру показывают. Они стали окном в нашу страну.

Я остановился за спинами болельщиков и попытался представить, что видят они (кроме, естественно, летающего по полю мяча). Модная компьютерная заставка с памятниками и архитектурными шедеврами России – она как будто пунктиром проходит по стране. Мне наверняка было бы интересно посмотреть в интернете что за сооружения и монументы показывают.

А еще стильные современные стадионы – каждый по-своему организован, но все в одном духе. И красивые лица на трибунах. Потому что искренние. Слезы, отчаяние, радость, сосредоточенность, надежда…

Если бы я ничего не знал о России, то, скорее всего, по нынешней телекартинке, по трансляциям футбольных баталий я сложил бы образ динамичной, развитой страны. Страны 21 века. Спортивной. Открытой. Близкой и понятной – потому что живет теми же проблемами и радостями, что и болельщики по другую стороны экрана. Страны, которая хочет и умеет быть гостеприимной. Страны, разбившей (мне почему-то так кажется) дурацкие стереотипы о себе.