Доказано: толстеть нас заставляют не гены, а воспитание и обстановка в семье

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-27T15:56:43+03:00

Опубликовано новое революционное исследование, которое развенчивает мифы о «генах ожирения» и «широкой кости». И почему после похудения многие толстеют еще быстрее

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Опубликовано новое революционное исследование, которое развенчивает мифы о «генах ожирения» и «широкой кости». И почему после похудения многие толстеют еще быстрее

Привычка заедать негативные эмоции и стресс связана в большей степени с воспитанием, чем с генетической предрасположенностью. Об этом говорят результаты нового революционного исследования.

Ученые считают, что привычка переедать во время стресса или депрессии эмоционально формируется еще в раннем детстве. Факторами, которые способствуют развитию такой привычки могут быть стресс во время еды или определенные ситуации, связанные с кормлением ребенка. Тоже самое относится к тем, кто теряет аппетит в стрессовых ситуациях или при подавленном настроении.

Результаты исследования, проведенного Университетским Колледжем Лондона, говорят о том, что гены не играют роли в привычке переедать или, наоборот, не есть во время стресса или депрессии. На формирование такого поведения наибольшее влияние оказывают внешние факторы, такие как домашняя среда и окружение.

Мориц Нерле, соавтор исследования говорит о том, что стресс и негативные эмоции могут по-разному влиять на аппетит у различных людей:

«Да, у некоторых из них возникает желание съесть свою любимую закуску, а другие теряют аппетит, когда чувствуют себя расстроенными. Но на переедание или потерю аппетита у детей оказывают влияние скорее внешние факторы, в то время как гены в данном случае не играют существенной роли. Мы будем продолжать изучать влияние домашних или семейных факторов, которые могут играть роль в подобном поведении. Например, присутствие стресс-факторов во время приема пищи или определенное поведение родителей при подаче пищи. И изучать, как закрепляются эти эмоциональные привычки с возрастом».

В данном исследовании приняли участие 394 близнецов из Великобритании – 197 пар в возрасте 4 лет. Родителей близнецов, попросили заполнить специальные анкеты, в которых необходимо было отметить желание детей есть больше или наоборот меньше в зависимости от их настроения.

Авторы сравнивали, насколько одинаково вели себя близнецы в отношении приема пищи в зависимости от их настроения. Результаты свидетельствовали о том, что в 71% переедание из-за стресса или по причине плохого настроения было связано с внешними факторами, обстановкой в семье и в окружении.

Автор исследования доктор Клэр Ллевеллин отметила неожиданность полученных результатов, поскольку многие из других характеристик, связанных с едой, например, ощущение голода, скорость потребления пищи, чувство насыщения имеют генетическую природу.

Исследователь отметила, что стремление к перееданию во время негативных эмоций и стресса является фактором риска развития ожирения и булимии, а отказ от пищи может приводить к невротической анорексии.

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Три причины, почему после похудения снова толстеют?

Любой бывалый худеющий скажет: согнать пару-тройку кило не так трудно. А вот удержать талию потом - это самое трудное. Согласно медицинской статистике, только 13% людей, сбросивших вес, не набирают его снова в течение года. Вот три основные причины неэффективности избавления от лишних кило:

1. «Диетическая депрессия» - стресс, который возникает на фоне излишне ограничительных, несбалансированных программ похудения, монодиет (происходит лишение единственной радости, защиты от переживаний, ведь почти для 60% женщин, имеющих проблемы с весом, еда – главный способ обретения душевного равновесия).

2. «Точка стояния» - компенсаторное замедление основного обмена веществ, режим более экономного расхода калорий. Это выражается во временном прекращении снижения веса, несмотря на правильные и активные мероприятия по похудению. Этим грешат многие быстрые программы похудения, которые сулят сброс в неделю более 5-7 кг.

Преодолевается эта беда использованием последовательной и длительной программы снижения веса.

3. «Йо-йо-эффект» - рецидив, «рикошетный» набор веса (знаете, йо-йо это такая детская игрушка - шарик на веревочке: то раскручивается, то подскакивает вверх). Возникает при быстром, стрессовом для организма сбрасывании килограммов. Как реакция на стресс возрастает аппетит, и человек набирает еще больший вес.

Поэтому для эффективного снижения и удержания веса необходима консультация со специалистами:

- диетологом,

- эндокринологом,

- физиологом.