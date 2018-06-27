Правда ли, что футбольные фанаты осаждают московские велопрокаты

СЕГОДНЯ 16:12 2018-06-27T17:32:16+03:00

Марокканцы Хита и Мохамед по достоинству оценили Парк Горького. Говорят, что велопрокат тут доступный и дешевый. ФОТО Мария БЕРК

Корреспондент «КП» проехалась 20 км и узнала, что думают иностранные болельщики о веложизни в столице

Изменить размер текста: A A

ХОДЯЧИЙ ТРИКОЛОР

- Ты, главное, сознание не теряй, а то я тебя вместе с велосипедом не донесу до Смотровой, - донеслось до меня. Но в глазах уже все потемнело, а крики на португальском и японском перемешались.

Так заканчивалось мое редакционное задание - драматичные 20 километров велопробега, хотя ничто не предвещало беды.

- Кто умеет кататься на велосипеде? Есть потрясающее задание! - взгляд редактора сразу пал на меня. - О, Мария! Поедешь кататься с иностранцами по Москве на велосипеде. Были сообщения, что они разобрали все велосипеды «Московского велопроката» на время Чемпионата. Надо проверить!

Мои доводы, что одета я не для катаний на велосипеде, оказались слабыми. Подумаешь, офисное платье в пол. В таком виде фурор у болельщиков гарантирован. На термометре красовались ободряющие +30 градусов.

Последний раз я каталась на велосипеде в далеком детстве, и то был парк, а не город, где полно машин и людей, которые так и лезут под колеса. Приободрить меня решил коллега с радио «КП»: «Не переживай, по Москве кататься одно удовольствие. Иностранцы в центре тусуются, поэтому езжай на Новый Арбат, прокатись по Садовому кольцу. Все велосипедисты там. А что до одежды, так найдем».

Коллега подыскал мне патриотическую футболку с надписью «Russia» и короткую синию юбку в обтяжку. Переодевшись, я поняла, что похожа на ходячий триколор.

ВЕЛОПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ

Проще всего оказалось взять велосипед «Московского велопроката» - «Велобайк». Стоянки разбросаны по всей Москве, любая поездка до 30 минут бесплатная, поэтому можно сэкономить, если следить за временем и менять велик на каждой стоянке. Регистрация простая, оплатить пользование велосипедом можно как на сайте, так и через приложение (скачиваешь на смартфон). Специально к Чемпионату «Велобайк» запустил тариф FAN. Позволяет подключиться к системе проката за 350 рублей, где все поездки до 60 минут в течение трех суток будут бесплатными. Но только если у тебя есть карта болельщика, оформленная на сайте FIFA.

Добравшись до Арбата, ищу нужную стоянку. Из 12 велосипедов на месте 9. Видимо, всему виной жара и разгар рабочего дня (но какой рабочий день у болельщиков?!). Беру велик и отважно кручу педали по направлению к Садовому кольцу, попутно озираясь по сторонам в поисках иностранцев на велосипедах. Но не тут то было. Ленивые любители футбола расположились на верандах кафе, где не менее лениво наблюдают за очередным матчем, измученные иностранные журналисты, ожидающие на обочине свой трансфер, провожают меня грустными взглядами. Только талисман Чемпионата - волк Забивака - как ошалевший скачет в тени.

Добравшись до Садового кольца, мысленно подвожу итог - я встретила пять велосипедистов и ни одного иностранца.

На переходе на Смоленской площади чудом не сталкиваюсь с парнем на велике в синей футболке итальянской сборной. Ну точно, думаю про себя, армянин. Но услышав отборную брань по-итальянски, осторожно спрашиваю:

- Итальянцы в России?

Парень помогает мне поднять велосипед:

- Думаешь, если сборная Италии не вышла из группы, то итальянцы разлюбили футбол?

Как оказалось, флорентиец Джулиано в Москве уже далеко не в первый раз. Работа дизайнера интерьеров обязывает. Он, как истинный итальянец, не представляет свою жизнь без футбола и родного клуба «Фиорентина». Велосипед напрокат он взял впервые, предпочел, как и я, массовый «Велобайк».

- В Италии все ездят на велосипедах. Это удобно и дешево. В Москве велосипедистов очень мало, хотя места для катания полно. Чего стоит только Садовое кольцо. Широкие тротуары, людей почти нет, - восторженно машет руками Джулиано и добавляет, что все бы ничего, но оставить велосипед сложно. В центре в будни почти все велопрокаты заполнены. Приходится искать свободные места на других стоянках. А что до коротких остановок, то на улице велосипед оставить негде, да и цепь с замком не предусмотрена.

СЕЛФИ ПО-МАРОККАНСКИ

У метро «Парк культуры» заезжаю в велопрокат «Крути педали». Легенда простая: друзья-англичане едут в Москву на чемпионат. Предпочитают передвигаться на велосипедах, поэтому я изучаю ситуацию на велорынке.

- У нас иностранцы велики не берут, мы как-то не озаботились рекламой, - встречает меня администратор. - В будни москвичи арендуют буквально пару велосипедов. Ажиотаж приходится на выходные. Например, в офисе на метро Университет некоторые велосипеды по четыре раза за день обмениваются.

Разочарованная, еду искать болельщиков в Парк Горького. В велопрокате молодой человек утвердительно качает головой, мол, да, у нас иностранцы каждый день. Немного, но хватает. В основном к велосипедам тяготеют молодые пары, некоторые показывают паспорт болельщика, надеясь на скидку. Впрочем, я бы тоже попросила скидку, так как цены в Парке Горького внушительные: за первый час придется выложить 350-450 рублей, за последующие - 300-350. Залог - 2000 рублей. Помимо велосипедов в прокате и веломобили, и самокаты, и роликовые коньки, и лонгборды - все, что душе угодно.

Радостная качусь по парку в надежде встретить футбольных фанатов. Однако о редакционном задании забываю, увидев павильон с сэндвичами. Во время перекуса ко мне подъезжает молодая пара на парковых фирменных велосипедах с просьбой сфотографировать.

- Вы из Германии? - уточняю я, глядя на майку молодого человека.

- Марокко! - радостно отвечает его спутница.

Хита и Мохамед в России впервые, купили билеты на игры своей сборной на групповом этапе.

- В Москве нам очень нравятся парки, даже больше, чем Красная площадь. Когда мы приехали в Парк Горького и увидели, что здесь можно кататься на велосипедах, то не задумываясь пошли искать прокат. Мы думали, что велосипедов не будет, но, оказалось, что все приезжают сюда кататься на своих великах.

На прощание советую марокканцам доехать до Воробьевых гор, в ответ Мохамед смеется:

- Боюсь, что сил не хватит. Хита через каждые 10 метров делает селфи на велосипеде.

В ФАН-ЗОНУ НА СВОИХ

По дороге до Воробьевых гор внимательно вглядываюсь в лица проезжающих - вновь ни одного иностранца. Да и вообще складывается стойкое ощущение, что зарубежные фанаты даже не подозревают, что в Москве есть потрясающая набережная. Видимо, для них существует только FIFA FAN Zone. Значит, нужно ехать туда.

На повороте с набережной на Смотровую площадку оцениваю крутизну горки и обреченно слезаю с велосипеда. Приходится плестись со скоростью конного патруля, который следует за мной точно кортеж сопровождения.

Восхождение превращается в пытку, велик с каждым шагом становится все тяжелее, а жара невыносимей. Оказавшись перед еще одной горкой, понимаю, что не справлюсь, бросаю велосипед и сажусь рядом.

- Мадонна! Россия! Тебе помочь? - поднимаю голову, вокруг меня толпа бразильцев в желто-зеленых майках.

- Нет, Россия сильная, Россия справиться сама. А почему Бразилия не на велосипедах?

- Ты меня видела? - бородатый бразилец звучно хлопает себя по неохватному животу. - Да и вообще зачем кататься в Москве на велосипедах раз есть метро!

Бразильцы продолжают упорно предлагать мне помощь, но я отказываюсь. Впереди самое сложное - подъем велосипеда по лестнице.

На первом же пролете случайно оступаюсь и оказываюсь прижата собственным велосипедом к столбу. Все. Finita la comedia. Ноги подкашиваются, а в глазах темнеет.

- Девушка, вы только сознание не теряйте, - кто-то сильно трясет меня за плечо и вырывает из рук руль велика.

- Жива, - бормочу я.

Волонтер Леша, пока тащил мой велосипед, рассказал, что настолько проникся духом чемпионата, что даже в свой выходной день приезжает погулять в фан-зону.

- Иностранцы на велосипедах по территории МГУ катаются только в выходные, но их можно по пальцам сосчитать. Большинство не хочет тратить время на регистрацию, поиск прокатов. Они выбирают метро или общественный транспорт. Тем более, на территорию фан-зоны никого на велосипедах не пускают. Охрана всех отправляет в камеру хранения.

ИТОГО

Я знаю, что иностранные фанаты вряд ли прочтут это, но мне все равно хочется им сказать. «Ребята! Катайтесь по Москве на велосипедах. Вам не придется спускаться в наше метро, где вы так легко теряетесь. Вас не будут обманывать хитрые таксисты и сдирать с вас больше, чем положено. И, главное, вы сможете увидеть не только Красную площадь и Никольскую улицу - вы увидите совсем другую Москву!

СПРАВКА

Что почем?

Цена на велосипеды в московских велопрокатах варьируется от 200 до 500 рублей за первый час. Последующий - 150-250 рублей.

Прокат велосипеда на день - 600-1000 рублей.

Сутки - 900 - 1500 рублей.

Залог - 1000 рублей (для граждан РФ) и 3000 рублей (для иностранцев).

При себе иметь какой-либо документ, удостоверяющие личность - паспорт, водительские права, военный билет.