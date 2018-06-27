«Вы почему-то думаете, что Испания - такая же, как 8 лет назад»: испанцы утешают русских перед матчем сборных на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:25 2018-06-27T18:19:33+03:00

И не верят при этом в свою победу

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Сборная России на своей базе в Новогорске продолжает подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира. Его она проведет 1 июля в «Лужниках» против Испании. И кажется, что все вернулось на две недели назад. Мы, как и перед стартом ЧМ-2018, опять не слишком верим в свою сборную, а наши соперники ценят нас выше, чем мы сами.

Собачья работа

На тренировках сборной России в последнее время людно, и самое время заводить полезные контакты. В среду таких новых полезных знакомств оказалась два. Первое - с самой очаровательной охранницей сборной России. Ее зовут Хлоя. Она встречает вас каждый раз на входе на базу нашей команды в Новогорске. И она немка. Точнее, немецкая овчарка.

Миссия у Хлои ответственная - она заменяет собой сканер, который обычно просвечивает ваши вещи при входе на охраняемый объект. Неизвестно, почему такой сканер сборной России не достался, но Лора и ее нос замечательно справляется со всеми обязанностями. Хотя это и непросто - я ездил в одном вагоне с журналистами в Самару и обратно, я знаю о чем говорю.

Немецкая овчарка Хлоя "работает" на базе российской сборной в Новогорске.Фото: Андрей ВДОВИН

Процедура общения с Хлоей проста, как игра сборной России в атаке. Надо лишь снять рюкзак, положить его в специальный поддон и отойти на несколько шагов назад. Потом подходит Хлоя, обнюхивает ваши вещи и дружелюбным кивком головы позволяет пройти на тренировку команды. Наши журналисты - ничего, привычные. А вот иностранные репортеры в компании с общительной овчаркой немного теряются. Их, между прочим, становится все больше и больше - ко всем остальным в последние два дня прибавились испанцы. Им еще предстоит изучить нашу команду, из которой многие из них знают только одну фамилию - «Головин».

Давид Ovechkin

Любое уважающее правило должно завести себе свиту исключений. В среде испанских журналистов, следящих за тренировкой сборной России, это исключение не заметить было просто невозможно. Роста в нем было явно за два метра, но выделялся он прежде всего красной футболкой с номером «восемь» и фамилией «OVECHKIN» на спине. Знакомьтесь - Давид Рубио Сальгеро, испанский репортер газеты «Sport».

Русский язык он изучал восемь лет в Барселоне, влюблен в Якутск («Был там раз, в минус 50, думал, что я умер!»), в русский хоккей («Овечкин - просто бог!»), в биатлон («Я «Матч-ТВ себе поставил!»), а лучшим комментатором современности считает Дмитрия Губерниева. И на немой вопрос, читающийся в моих квадратных глазах, отвечает печально:

- Мне временами кажется, что я случайно родился не в той стране...

Испанский репортер газеты «Sport» Давид Рубио Сальгеро в футболке с номером Овечкина.Фото: Андрей ВДОВИН

Давид рассказывает, что в Испании вообще не знают русский футбол. Что у него дома только за последние пару недель выучили фамилию «Головин», и то потому, что им вроде как заинтересовалась «Барселона».

- Ты в курсе, что в Испании есть только три человека, которые знают, что у вас есть такой футболист, как Зобнин? Один из них я! - с гордость говорит Давид. И он уверен, что 1 июля, после матча Россия - Испания, все изменится, и фамилии русских игроков его страна запомнит надолго.

- Слушай, а почему кого из русских ни спрошу, все говорят, что у вас нет шансов? - спрашивает Давид. - Вы почему-то думаете, что Испания - такая же, какой была 8 лет назад, когда брала Кубок мира! Но это не так! Иньеста - старый, Касильяса нет, Фабрегаса нет... И у нас скандалы, тренера тоже нет.

Без тренера Испания осталась за пару дней до ЧМ-2018. Босс федерации футбола психанул и уволил Хулена Лопетеги, за то, что тот за его спиной подписал контракт с «Реалом». Испанскую сборную внезапно возглавил Фернандо Йерро - бывший защитник, по лицу которого на скамейке запасных теперь каждый раз кажется, что он сам обалдевает от этой ситуации.

- Йерро - тренер?! - смеется Давид. - Вот представь, ЦСКА в четверг играть полуфинал Лиги Европы, а в понедельник Гинер увольняет Гончаренко и назначает главным тренером гендиректора Романа Бабаева! Ха-ха-ха!

Теперь уже у меня лицо, как у Йерро: ладно, испанский журналист из Барселоны восхищается Зобниным. Но он знает кто такие Гинер и Бабаев!

- У вас есть шансы, есть, - тем временем успокаивает меня Давид Рубио Сальгеро. - Вам просто надо очень много бегать. И не отдавать ни одного сантиметра поля.

Бегать и не отдавать - это как раз наше, это мы умеем.

Статистика на службе оптимистов

Кажется, что Давид уже провел похожий сеанс психотерапии с футболистами сборной России. Они, во всяком случае, тоже уже ищут слабости сборной Испании.

- У них защитники «высоко» поджимают. Это дает возможность контратакующей команде иметь какие-то варианты. Это один из минусов, постараемся этим воспользоваться, - раскрывает часть нашего плана на игру Сергей Игнашевич. Он - один из тех, кто помнит Испанию еще в 2008 году, когда та команда разгромила нас два раза на самом успешном в истории России турнире.

- Никакой ностальгии! - отрезает Сергей, когда его просят вспомнить один из тех матчей.

Да какая там ностальгия. За всю историю встреч России с Испанией нам ни разу не удалось выиграть - четыре поражения, две ничьих. Но статистика в умелых руках может не только отнимать, но и дарить надежду. Например, в истории футбола есть такой факт: Испания восемь раз встречалась со сборными стран-хозяек крупных турниров и ни разу не смогла одержать победу.

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Везение закончилось. Сборная России проиграла Уругваю и получила в соперники по 1/8 финала ту команду, которую меньше всего хотела. Да, Испания сейчас не та, что была 8 - 10 лет назад, когда она выиграла подряд два чемпионата Европы, а между ними в 2010 году впервые стала чемпионом мира. Заученного в ней больше, чем гениального, а скандалы порой накрывают с головой. Но все равно это одна из четырех сборных, которую наряду с Францией, Германией и Бразилией букмекеры называют фаворитом ЧМ-2018 (подробности)