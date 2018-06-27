К Земле приблизился один из крупнейших астероидов нашей Солнечной системы.

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-27T18:12:43+03:00

Энтузиасты считают астероид Весту осколком погибшей планеты Фаэтон, на которой обитала высокоразвитая цивилизация. Многие верят, что ее представители переселились на нашу планету.

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Веста — астероид размером с небольшую планету - стал виден невооруженным глазом. Это небесное тело неправильной формы с габаритами 578×560×458 километров вошло в противостояние с Землей. То есть, оказалось с ней по одну сторону от Солнца.

Веста заметна на ночном небе, потому что хорошо освещена. Да еще и подлетела на минимальное расстояние в 170 миллионов километров. Это гораздо ближе, чем в прошлый раз в январе 2017 года, когда она находилась на расстоянии 229 миллионов километров, но все равно была видна.

Найти Весту на небе не так уж и сложно. Ее путь проходит мимо созвездия Стрельца чуть выше Сатурна, который, в свою очередь, располагается правее и выше Марса.

Ищите Весту выше Сатурна.

Сатурн, кстати, и сам встал в противостояние с Землей. Тоже выглядит весьма ярко. Хотя и находится в 1 353 860 730 километрах от нас.

Сатурн сейчас хоршо освещен Солнцем.

Как сообщили в Московском Планетарии, 27 июня 2018 года видимый диаметр Сатурна составит почти 19 угловых секунд.

Сатурн надо искать на юге правее Марса и левее Луны.

Весту можно будет наблюдать вплоть до 16 июля 2018 года — потом она отдалится и станет не столь заметной.

А пока астероид приближался, астрономы его сфотографировали посредством спектрополяриметра высокого контраста SPHERE Очень Большого Телескопа ( Very Large Telescope - VLT ) в Чили Южной Европейской Обсерватории.

Снимок получился вполне пристойным. По качеству они лишь немногим уступал тем, которые были сделаны с борта космического зонда «Рассвет» (Dawn). Он фотографировал Весту с близкого расстояния в 2011 и 2012 году. Тогда на одном из снимков нашелся объект, похожий на «летающую тарелку», лежащую на поверхности астероида. Энтузиасты не сильно ей удивились. Ведь многие убеждены, что Веста это крупный осколок взорвавшейся планеты Фаэтон, которая когда-то находилась между Марсом и Юпитером — там, где сейчас пояс астероидов. Мол, останкам инопланетян там самое место.

Слева: фото Весты, сделанное с Земли. Справа: фото, сделанное с космического аппарата.

Подробнее о загадочной Весте читайте тут

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Весту обнаружил Генрих Вильгельм Ольберс в 1807 году. Назвал астероид Карл Гаусс, дав ему имя древнеримской богини домашнего очага.

Веста самый яркий астероид из всех и единственный, который можно без усилий наблюдать невооруженным взглядом. Земле он никак не угрожает.