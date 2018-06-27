2018-06-27T17:59:52+03:00
Общество

Выпускники Тимирязевки обнимут дерево и зажгут под песни Надежды Бабкиной

Главный аграрный университет страны готовится к выпускному вечеру
Ксения БОГДАНОВА
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Главный аграрный университет России готовится выпустить своих студентов в большую жизнь. Фото: timacad.ruГлавный аграрный университет России готовится выпустить своих студентов в большую жизнь. Фото: timacad.ru
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В Тимирязевской академии готовятся к выпускному вечеру: в этом году он пройдет особенно ярко и красиво. Выпускники главного аграрного вуза страны попрощаются с альма-матер 29 июня на главной площади Тимирязевской академии. Студентов и преподавателей ждет яркий праздник с вручением красных дипломов, концертом приглашенных звезд и талантов академии, напутственным словом ректора РГАУ-МСХА Галины Золиной, а также руководителей институтов и деканов факультетов.

Каждый год тимирязевцы придумывают для своих выпускников что-то новое, но одна традиция всегда остается неизменной. На выпускном вечере считается доброй приметой прогуляться по Историческому парку — «месту силы» для многих поколений студентов Тимирязевской академии, обладающему своей особой энергетикой. Согласно выпускному ритуалу, сложившемуся много лет назад, нужно обнять одно из деревьев и загадать желание. Говорят, оно непременно сбывается!

В этом году торжественная программа выпускного рассчитана на два дня и обещает немало сюрпризов. Главный из них - на празднике главного аграрного выступят ведущие артисты театра Надежды Бабкиной «Русская песня», популярная кавер-группа «Жулики», рэпер Ильнур и певица Niniko. Поздравят выпускников и родные музыкальные ансамбли академии. После торжественной части студенты зажгут на дискотеке, которая поставит яркую точку в учебном году.

На следующий день, 30 июня, праздничные гулянья продолжатся в Историческом парке: выпускников ждут вкусное мороженое, чай со сладостями и фотосессия в старинных интерьерах Тимирязевской академии.

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