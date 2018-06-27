МХТ им.Чехова не подтвердил отставку Константина Богомолова

СЕГОДНЯ 18:57 2018-06-27T18:59:36+03:00

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Анонимные Telegram-каналы вовсю обсуждают уход из МХТ им.Чехова режиссера Константина Богомолова (он занимает должность помощника худрука). В то время, как театр эту информацию не подтверждает.

Вообще ситуация получилась странная. Константин Богомолов на своей страничке в Facebook сообщил, что у МХТ «в рамках новой художественной политики» с ним, как с режиссером, «не связано никаких планов». На иное он и не рассчитывал и давно дал понять актерам, что спектакль «Три сестры» станет его последней работой в МХТ на ближайшие годы.

«Отставку» Богомолова подтвердил популярный Интернет-портал со ссылкой на пресс-секретаря театра Марию Малкину. Мол, руководство театра решило не продлевать с Богомоловым контракт из-за эстетических разногласий. Интересно, о каких разногласиях идет речь, ведь спектакли Богомолова не снимали. Более того, сейчас формируются планы на следующий сезон, и спектакли Богомолова стоят в репертуаре. Мы позвонили в МХТ, чтобы прояснить ситуацию.

- Мне непонятно, почему начался такой ажиотаж. У Богомолова контракт действует, его никто не закрывал. Никакого решения по этому вопросу нет, - сообщила нам пресс-секретарь театра Мария Малкина.

- Когда заканчивается его контракт?

- У Константина Юрьевича срочный контракт до конца августа, как и у всей труппы. У всех сотрудников театра контракты только на один год. Сезон закончится, а дальше решение примет художественный руководитель. Но пока никаких решений ни по одному сотруднику нет. Все продолжают работать.

- Тогда откуда возникли слухи?

- У меня тоже вопрос, почему вдруг на ровном месте началась такая истерика...

Напомним,в марте скончался народный артист СССР и художественный руководитель МХТ им.Чехова Олег Табаков. На его место министерство культуры РФ назначило режиссера Сергея Женовача.