«Роснефть» будет финансировать социальные проекты в Тюменской области

СЕГОДНЯ 23:18 2018-07-04T23:32:14+03:00

Такие проекты для «Роснефти» не в новинку

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В среду, 4 июля, в Москве состоялась встреча главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Итогом переговоров стало подписание соглашений, по которым «Роснефть» в 2018 году будет финансировать социальные проекты на территории региона.

В частности, средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры Тюменской области, поддержку учреждений здравоохранения, образования, детских домов, общественных организаций коренных народов Севера, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-нефтяников.

Такие проекты для «Роснефти» не в новинку. Будучи одной из крупнейших российских компаний, она выстраивает взаимовыгодные отношения с регионами, где работают нефтяники. В бюджете компании всегда предусмотрены средства на финансирование социальных проектов на территории своей производственной деятельности.

В Тюменской области «Роснефть» с 2014 года успешно работает на Уватских месторождениях, стабильно увеличивая объемы добычи нефти. Эта деятельность приносит в виде налогов значительные суммы в консолидированный бюджет региона. Так, ООО «РН-Уватнефтегаз», ключевое Общество группы «Роснефть», работающее на Уватских месторождениях, только в прошлом году добыло больше девяти с половиной миллионов тонн нефти и перечислило в бюджет области больше восьми миллиардов рублей налогов. Еще один положительный эффект присутствия компании в регионе – создание новых рабочих мест.

Кроме того, «Роснефть» служит катализатором развития местных предприятий, активно привлекая их в качества поставщиков и подрядчиков. С 2015 года компании Тюменской области заключили таких договоров на общую сумму порядка 118 миллиардов рублей. 239 организаций области аккредитованы для участия в закупках «Роснефти». Важно отметить, что 187 из них – относятся к малому и среднему бизнесу.